[{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A német együttes épp a napokban lépett fel Magyarországon, de hamarosan visszatérnek. ","shortLead":"A német együttes épp a napokban lépett fel Magyarországon, de hamarosan visszatérnek. ","id":"20190617_Scooter_EFOTT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247035d-be0a-423d-9980-2b764a28baea","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Scooter_EFOTT","timestamp":"2019. június. 17. 10:54","title":"A Scooter is jön az EFOTT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","shortLead":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","id":"20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f7ebd1-7dbd-4321-92f6-eebcf2e5d99e","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","timestamp":"2019. június. 17. 12:15","title":"O.J. Simpson twitterezni kezdett, hogy tisztába tegyen néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási kedvezményeket a zsúfoltság csökkentéséért? Egy fővárosi tanulmány ugyanis ezt a lehetőséget vetette fel. A kerületek jelenleg két kézzel szórják az ingyenparkolás lehetőségét, ami olyan, mintha milliós ajándékokat dobálnának a lakóknak.","shortLead":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási...","id":"20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc104d1-3f2c-4890-aae4-5aac1b9734a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","timestamp":"2019. június. 18. 06:30","title":"Bevenné a gyomra, ha tízezreket kéne fizetnie, hogy a saját háza előtt parkoljon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadlábon védekezhet. ","shortLead":"Szabadlábon védekezhet. ","id":"20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8320734-91da-49aa-82d8-151e1f1cff15","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","timestamp":"2019. június. 16. 14:35","title":"Megszólalt a nő, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","shortLead":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","id":"20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa373cf6-8183-4726-b0b9-38e23c95f603","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","timestamp":"2019. június. 18. 06:22","title":"Újabb tanúkat hallgatnának ki a Hableány-katasztrófa ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","shortLead":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","id":"20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b7d64-2b02-4bbd-85eb-e2bebe01a9de","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","timestamp":"2019. június. 17. 11:16","title":"Irán tíz napon belül fel fogja rúgni az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]