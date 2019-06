Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d26116-3660-4cea-a386-e733ad604f90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban ment neki a berendezésnek. ","shortLead":"Hétfőn hajnalban ment neki a berendezésnek. ","id":"20190618_Megrongalta_a_Nyugati_teri_csomagautomatat_ez_a_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3d26116-3660-4cea-a386-e733ad604f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e793e8c-8472-488c-a5c6-d0c67a35ceec","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Megrongalta_a_Nyugati_teri_csomagautomatat_ez_a_ferfi","timestamp":"2019. június. 18. 12:53","title":"Megrongálta a Nyugati téri csomagautomatát ez a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","shortLead":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","id":"20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21990c-f901-4bef-b64f-47ad207a0523","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","timestamp":"2019. június. 17. 22:13","title":"Csonttá soványodott lovakat foglaltak le Pócsmegyeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook Prójának valójában semmi baja, csak elfelejtette visszaállítani a fényerőt.","shortLead":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook...","id":"20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468b8d1-ad54-4a99-8297-d373dfef9fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","timestamp":"2019. június. 17. 09:03","title":"2,8 millió forint ment el egy MacBook Pro javítására, mert elfelejtették visszaállítani a fényerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre jelenleg legveszélyesebbként számontartott Bennu aszteroida. Egy fotót is küldött haza az égitestről.","shortLead":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre...","id":"20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c2816-ce25-40e9-8001-8fefd0f3de67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2019. június. 18. 08:33","title":"Lenyűgöző fényképet küldött haza a száguldó aszteroida körül keringő űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","shortLead":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","id":"20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3b41f8-8a3c-4897-a07b-a44df3de8e98","keywords":null,"link":"/elet/20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","timestamp":"2019. június. 18. 14:10","title":"Megfejtették a szomorú kölyökkutyaszemek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13 éves kislány közbeavatkozott. ","shortLead":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13...","id":"20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf74bfc-f23e-4eb7-a68b-cbf466ea0b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","timestamp":"2019. június. 18. 06:14","title":"Nővére szerint megmentette az életüket a tomboló apjukat leszúró galgahévízi kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai vezetők számára nem az a kérdés, hogy át kell-e költöztetniük a rendszereiket a felhőbe, hanem hogy mikor, milyen mértékben, és milyen buktatói vannak mindennek?","shortLead":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai...","id":"invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c771da-3e13-4bb6-bf06-f43aa8eaf99b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","timestamp":"2019. június. 17. 11:30","title":"Felhőstratégiák: az informatika az égbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]