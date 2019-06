Indiában külön minisztériumot hoztak létre a vízhiány kezelésére

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","shortLead":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","id":"20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b6c9d-cfa7-4753-8bc4-c7c0891db035","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","timestamp":"2019. június. 19. 12:12","title":"Arabul beszélő egyetemistákat vertek meg Pécsen, vádat emeltek a támadók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garzonlakásban. ","shortLead":"Egy garzonlakásban. ","id":"20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c26a58c-1455-4b17-8543-2e232ddb273c","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","timestamp":"2019. június. 20. 19:25","title":"Eldurvult házibulihoz hívták ki a rendőrséget, akik találtak egy lovat a negyediken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar kulturális programot visszamondtak idén a Hableány-katasztrófa miatt.","shortLead":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar...","id":"20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ec36f0-d7bd-4a3e-ac49-a2931a827e8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","timestamp":"2019. június. 19. 05:54","title":"A két Korea közötti senkiföldjén lépett fel a magyar zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","shortLead":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","id":"20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b825d0d8-5afb-44a0-8ae7-5bc2e05b3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","timestamp":"2019. június. 19. 21:05","title":"Ikrekkel volt terhes a kórházból megszökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát, az illiberális demokrácia önellentmondás – Timothy Garton Ash történész erős véleménycikket írt az Orbán-rezsimről.\r

\r

","shortLead":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát...","id":"20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb137edf-d7be-481b-9628-27b61c48b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","timestamp":"2019. június. 20. 13:41","title":"A Guardian Orbánról: Az új EU-s vezetőknek nem szabad elfeledni a \"tragédiát Európa szívében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","shortLead":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","id":"20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dc6a3d-bbca-4c56-9872-3c4ce986716a","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","timestamp":"2019. június. 19. 10:10","title":"Egy évad után száműzött egy Uma Thurman-sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős déjà vu érzése lehet az oktatási törvény módosítása után azoknak, akik 1985 előtt már éltek az egypártrendszer gondoskodó kezei között, és érezték annak törődését.\r

\r

","shortLead":"Erős déjà vu érzése lehet az oktatási törvény módosítása után azoknak, akik 1985 előtt már éltek az egypártrendszer...","id":"20190620_Vissza_a_jovobe__jonnek_az_oktatasban_az_1985_elotti_idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9811d78e-8be8-444c-b4a1-23f126adc4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vissza_a_jovobe__jonnek_az_oktatasban_az_1985_elotti_idok","timestamp":"2019. június. 20. 15:53","title":"Vissza a jövőbe – jönnek az oktatásban az 1985 előtti idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]