Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni akarta a 2015 óta zajló büntetőügyet, a bíróság viszont ezt elutasította, így az erősen átpolitizált eljárás egyszerűen elakadt – tudta meg a hvg.hu. Az új büntetőeljárási törvény ugyanis nem elég egyértelmű, így az a pikáns helyzet állt elő, hogy a bíróság kénytelen volt beinteni a folytatást sürgető ügyészségnek. Még Czeglédy védelme sem tudja, mi lesz most, az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást. Patthelyzet: nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet 2019. június. 20. 06:00

Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért segítséget egy Facebook-videóban. Életében először elvitték nyaralni a Balatonra, közben titokban felújították a nagymama házát 2019. június. 20. 10:25

A lakosság majdnem felét sújtja az aszály az ázsiai országban, ahol több mint egy hónapja 40 fok felett van a hőmérséklet. Esőisten nem szereti Indiát: százmilliók szomjaznak az országban 2019. június. 20. 11:37

Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által bemutatott sminkek. Ha sminkeli magát, örülni fog a YouTube újításának 2019. június. 19. 12:03

A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","shortLead":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. POSZT-igazgató: megdöbbenéssel fogadtuk a Magyar Színházi Társaság kilépését 2019. június. 19. 13:56

Félnek, hogy uniós szabályozás nélkül nem tudják kordában tartani a rövidtávú lakáskiadást. ","shortLead":"Félnek, hogy uniós szabályozás nélkül nem tudják kordában tartani a rövidtávú lakáskiadást. Közös levélben kért segítséget az Airbnb ellen tíz európai város 2019. június. 20. 20:52

A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért hangsúlyozta, hogy a versenytársaknál is gyorsabban fejleszti atomarzenálját. A több mint négyórás maraton során az orosz államfő elismerte, hogy az ország polgárai rosszabbul élnek, mint öt éve, de megígérte, hamarosan beindul az életszínvonal javulása. Szóba került Oroszország és Fehéroroszország egyesülésének a kérdése, s az is, miért szégyelli magát az államfő. Az oroszok több mint kétmillió kérdést tettek fel Putyinnak. Közben külföldről túlterheléses támadásokat indítottak a szerverek ellen. Putyin elismerte: az oroszok rosszabbul élnek 2019. június. 20. 16:40

Évezredek óta vágyunk a mámorra. Amikor azonban az erotikus eksztázisban a fokozhatatlan gyönyör élményét keressük, vajon nem épp az ellenkező irányba indulunk el? Szexuális eksztázis – miért is akarjuk annyira? 2019. június. 20. 19:30