[{"available":true,"c_guid":"cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","shortLead":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","id":"20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b825d0d8-5afb-44a0-8ae7-5bc2e05b3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","timestamp":"2019. június. 19. 21:05","title":"Ikrekkel volt terhes a kórházból megszökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","shortLead":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","id":"20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc76cc4d-85a8-4031-b6de-19ca6e8bd51d","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"Elhunyt Horváth Ádám rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják megbízhatóság alapján. ","shortLead":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják...","id":"20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf57fb68-b1e6-4b25-862e-6ecef523e9b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","timestamp":"2019. június. 20. 13:21","title":"Toplista: a leginkább megbízható villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5908c8a-0fbd-4605-8e38-246987fee748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több hónapos alkufolyamat után. ","shortLead":"Több hónapos alkufolyamat után. ","id":"20190620_Ellenzeki_egyuttmukodes_Erd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5908c8a-0fbd-4605-8e38-246987fee748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc69fa3-c157-438a-8eef-7c97dad41515","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Ellenzeki_egyuttmukodes_Erd","timestamp":"2019. június. 20. 15:02","title":"Megszületett a teljes ellenzéki együttműködés Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De hamarosan elindul a webshop is. ","shortLead":"De hamarosan elindul a webshop is. ","id":"20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f7788-dae1-4b89-8b6e-8f8511100e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","timestamp":"2019. június. 20. 14:24","title":"Mészáros sportmárkája mostantól az Intersportban is kapható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus.","shortLead":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki...","id":"20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d688b7-c654-42f6-bcd1-a121929b840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","timestamp":"2019. június. 20. 22:55","title":"Vona Gábor nem ért egyet Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","shortLead":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","id":"20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a5ca3-9890-4847-b0de-bad8373443be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","timestamp":"2019. június. 20. 13:50","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint jogsértőek a lengyel bírói nyugdíjazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]