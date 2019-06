Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlárazással és fapusztítással vádolta meg Karácsony Gergelyt egy fideszes politikus, mire az MSZP-P főpolgármester-jelöltje azt mondta: \"Találkozunk a bíróságon\". Ez pénteken már a második bejelentett per, amiben a Párbeszéd-politikus érintett. \r

\r

","shortLead":"Túlárazással és fapusztítással vádolta meg Karácsony Gergelyt egy fideszes politikus, mire az MSZP-P...","id":"20190621_A_Fidesz_megint_hazudik__Karacsonynak_lesz_meg_egy_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a010930d-87d2-4300-bc1b-56fcef10ea51","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_A_Fidesz_megint_hazudik__Karacsonynak_lesz_meg_egy_pere","timestamp":"2019. június. 21. 20:59","title":"\"A Fidesz megint hazudik\" - Karácsonynak lesz még egy pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","shortLead":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","id":"20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b91fab-3013-4796-bb6c-d911bcf91c69","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","timestamp":"2019. június. 21. 14:15","title":"Vert helyzetből érkezett a Boeing, mégis ellopta a légishow-t Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","shortLead":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","id":"20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cc51d-df93-4384-bf1f-16ea8751e7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","timestamp":"2019. június. 21. 10:22","title":"Újra színpadon Mick Jagger a szívműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","shortLead":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","id":"20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50f41d-4c8b-427e-ae05-c263c8e5807c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","timestamp":"2019. június. 22. 10:41","title":"Álnéven indul a Toyota elnöke a hétvégi Nürburging 24 órás versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","shortLead":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","id":"20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebc4a-50a3-41bb-a9b1-e2f583390088","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","timestamp":"2019. június. 22. 10:46","title":"Többen megsérültek Berlinben, miután egy férfi a hídról a vízbe vizelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta a Szovjetuniót az államszövetség 1991-es szétesése előtt.","shortLead":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta...","id":"20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c4b54-2024-4ecb-8208-f154e222952e","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"Ilyen volt a Szovjetunió – a múlt egy amerikai fotós szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c20cc4-7965-453c-9f38-538b00fd52d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen mobilozott, amikor a kisfiú átbukott a furcsa korláton. ","shortLead":"Éppen mobilozott, amikor a kisfiú átbukott a furcsa korláton. ","id":"20190621_A_legutolso_pillanatban_kapta_el_az_anya_az_emeletrol_kizuhano_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c20cc4-7965-453c-9f38-538b00fd52d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9396cb53-0419-4f29-9cf0-44f27532f852","keywords":null,"link":"/elet/20190621_A_legutolso_pillanatban_kapta_el_az_anya_az_emeletrol_kizuhano_gyereket","timestamp":"2019. június. 21. 15:52","title":"A legutolsó pillanatban kapta el az anya az emeletről kizuhanó gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]