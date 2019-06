Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint az isiben, csak most volt az egyiküknél egy kés is. ","shortLead":"Mint az isiben, csak most volt az egyiküknél egy kés is. ","id":"20190622_Osszevesztek_egy_pasin_megszurkalta_gyerekkori_baratnojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09af09a7-402f-4ae0-957f-aba2dfdc76d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Osszevesztek_egy_pasin_megszurkalta_gyerekkori_baratnojet","timestamp":"2019. június. 22. 09:59","title":"Összevesztek egy pasin, megszurkálta gyerekkori barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló célzott források nincsenek, és nem is lesznek.","shortLead":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló...","id":"201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722dc76-e8a8-4b29-abbd-93a6afe6681c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","timestamp":"2019. június. 23. 12:30","title":"A magyar gazdaság újabb szektora kerül külföldi befolyás alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2b6ee4-8534-4c91-bf94-b0ba4161ef8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes Mike Pompeo amerikai külügyminisztertől és Ivanka Trumptól, Donald Trump amerikai elnök lányától és tanácsadójától vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes Mike Pompeo amerikai külügyminisztertől és Ivanka Trumptól...","id":"20190621_Washingtonban_vehetett_at_kituntetest_az_emberkereskedelem_ellen_kuzdo_De_Coll_Agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2b6ee4-8534-4c91-bf94-b0ba4161ef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645c33-ad53-4752-a782-2f78575fb100","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Washingtonban_vehetett_at_kituntetest_az_emberkereskedelem_ellen_kuzdo_De_Coll_Agnes","timestamp":"2019. június. 21. 20:56","title":"Washingtonban vehetett át kitüntetést az emberkereskedelem ellen küzdő magyar aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának köszönhetően nagyjából minden működik, ami hollywoodi – és pont azért középszerű, mert minden csak kézikönyvszerűen hollywoodi benne. De ettől még szórakoztató. Kritika.","shortLead":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának...","id":"20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611ebac-da6c-4595-bc39-5d56fc51963b","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","timestamp":"2019. június. 21. 20:00","title":"A külügyminiszter, aki odavan a Roxette-ért – és egy újságíróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia...","id":"20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee939fd-1166-4fb5-b36b-6124a878d822","keywords":null,"link":"/sport/20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2019. június. 23. 17:39","title":"Francia Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda06dd-2ed7-4e28-aa34-9740d56d8538","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","timestamp":"2019. június. 22. 19:10","title":"Volt, ahol az ablakokon át öntötte el a víz a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]