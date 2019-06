Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült, hogy szereti a paprikás krumplit, és örült, amikor a vonal végén épp süniket néztek a hívei.","shortLead":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült...","id":"20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2443f-cb91-4770-ad96-2391edbcf5dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","timestamp":"2019. június. 22. 18:55","title":"Karácsony Gergely szereti a paprikás krumplit - beszállt a telefonos kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","shortLead":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","id":"20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a7b06-c24f-4769-9f23-8c620e6ad34e","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 23. 11:55","title":"Nagykőrösön is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a napot sosem felejti el.","shortLead":"Ezt a napot sosem felejti el.","id":"20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2352fb0-6bcf-4cc4-a66e-479df372e4b5","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Képeket posztolt Gulácsi Péter az újszülött kisfiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab39b2d4-2263-4c33-8cea-9fda558c3a46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rágyújtották Londonban két, vélhetően Romániából érkezett alkalmi munkásra az általuk lakóhelyként használt sátrat. Egyikük a helyszínen meghalt, a másik összeégett áldozatot egy kórházban ápolják, és mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Rágyújtották Londonban két, vélhetően Romániából érkezett alkalmi munkásra az általuk lakóhelyként használt sátrat...","id":"20190622_Roman_alkalmi_munkasokat_gyujtottak_fel_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab39b2d4-2263-4c33-8cea-9fda558c3a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e554a-ebe9-48d5-bcfc-eb880f6141ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Roman_alkalmi_munkasokat_gyujtottak_fel_Londonban","timestamp":"2019. június. 22. 12:10","title":"Román alkalmi munkásokat gyújtottak fel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján.","shortLead":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc...","id":"20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc5e74d-8767-4e3e-8418-007e721e5740","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","timestamp":"2019. június. 22. 13:02","title":"Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f39c99a-0b15-41ad-8f6a-9942dde92c1d","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Több óbudai bölcsődében is megfordult egy olyan fejlesztőpedagógus, aki aktív TBC-s. Amikor ez kiderült, több gyereket rögtön ki kellett vizsgálni, akik ezután erős gyógyszereket kaptak, amit fél évig kell szedniük – írta az Index.","shortLead":"Több óbudai bölcsődében is megfordult egy olyan fejlesztőpedagógus, aki aktív TBC-s. Amikor ez kiderült, több gyereket...","id":"20190622_Fertozo_TBCs_dolgozott_egy_obudai_bolcsodeben_sok_gyereket_kivizsgaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f39c99a-0b15-41ad-8f6a-9942dde92c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ba85e-42e2-460e-8d52-ae09c45d4b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Fertozo_TBCs_dolgozott_egy_obudai_bolcsodeben_sok_gyereket_kivizsgaltak","timestamp":"2019. június. 22. 11:25","title":"Fertőző TBC-s dolgozott egy óbudai bölcsődében, sok gyereket kivizsgáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]