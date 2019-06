© irishtimes.com

A The World’s 50 Best Restaurants új szabályai szerint az idei évtől csak egyszer kerülhet a mértékadó ranking élére a világ legjobbjaként egy étterem. A címet eddig elnyert éttermek pedig az úgynevezett örökranglista dicsőségcsarnokába kerülnek (Best of the Best: Hall of Fame). Így 2019-ben nem állhatott elő az a helyzet, ami egyébként többször előfordult, hogy az előző évi legjobb (2018-ban Massimo Bottura étterme, a modenai Osteria Francescana) ismét győztes lehessen.

Több mint 1 000 szakács, étteremtulajdonos, ételkritikus és vendéglátóipari szakember döntése alapján 2019-ben a francia Riviérán található Mirazur (Menton) étterem lett a világ legjobbja az angol Restaurant Magazine toplistáján. A Földközi-tengerre panorámás kilátással rendelkező vendéglátóhely idilli, pálmafákkal szegélyezett öbölben található.

A három Michelin-csillagos étterem konyháját argentin séf, Mauro Colagreco vezényli. Colagreco progresszív európai gasztronómiát képviselő fogásaiban a Côte d’Azur ízvilágát ötvözi szülőföldje kulináris hagyományaival.

Az ételekhez felhasznált alapanyagok nagy része saját háztáji gazdaságából, fűszerkertjéből és a közeli Ventimiglia piacáról kerül ki.

A ranglistán az első 10 legjobb étteremből három spanyol, kettő-kettő francia, dán, perui és van köztük egy bangkoki:

1. Mirazur (Menton, Franciaország), séf: Mauro Colagreco

2. Noma (Koppenhága, Dánia), séf: Rene Redzepi

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanyolország), séf: Victor Arguinzoniz

4. Gaggan (Bangkok, Thaiföld)

5.Geranium (Koppenhága, Dánia)

6. Central (Lima, Peru)

7. Mugaritz (San Sebastian, Spanyolország)

8. Arpège (Párizs, Franciaország)

9. Disfrutar (Barcelona, Spanyolország)

10. Maido (Lima, Peru)