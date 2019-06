Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta a rendőröknek, amint felgyújtja a szomszédja házát.","shortLead":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta...","id":"20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a624207-dc17-45d5-baf9-bda4b1eebea9","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","timestamp":"2019. június. 26. 12:51","title":"A saját házának biztonsági kamerája buktatott le egy gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől tölti be a posztot.","shortLead":"Szeptembertől tölti be a posztot.","id":"20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020944b0-8115-4401-b79a-b627097fcdfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"A pénzügyminiszter kijelölte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","shortLead":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","id":"20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdf3fc3-fe68-414b-8139-de189697ba76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","timestamp":"2019. június. 25. 05:56","title":"A Szojuz visszahozta a három űrhajóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong a propagandaosztály egyik vezetője lehet. ","shortLead":"Kim Jo Dzsong a propagandaosztály egyik vezetője lehet. ","id":"20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4017f0-1b46-4068-8b45-56b37ff215db","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","timestamp":"2019. június. 25. 10:02","title":"Kim Dzsong Un húga lehet Észak-Korea második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","shortLead":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","id":"20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbaff76-f556-4a5e-bdd8-64d1ba7921d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","timestamp":"2019. június. 26. 16:07","title":"Vagy a Fidesz lépett ki a Néppártból, vagy a Néppárt felejtette el, hogy még ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","shortLead":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","id":"20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa58601-7d83-4622-b622-0839d1f079e1","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","timestamp":"2019. június. 25. 13:36","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér kapta a Karinthy-gyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]