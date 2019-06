Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus betegség – a felnőttek és a gyerekek körében is. Nem csoda, hogy dollármilliárdos üzlet épült köré. Csakhogy a lufi – szakértők szerint – hamarosan ki fog pukkadni. A bio és a paleo mellett jön a vegán, és minden kezdődik elölről.","shortLead":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus...","id":"20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1b5df-5e56-4e74-8def-b7cc3770d1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","timestamp":"2019. június. 26. 11:26","title":"Fölöslegesen lett bombaüzlet a gluténmentes konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","shortLead":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","id":"20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3a0f7-1d7f-47eb-8942-59761c9ecacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","timestamp":"2019. június. 25. 12:56","title":"A moszkvai magyarázat: csak karbantartás miatt ment Venezuelába az orosz katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","shortLead":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","id":"20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c47803c-a728-47c4-9c6c-7f45d55bb875","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A Real Madrid száműzöttjei bőven erősebb kezdőt alkotnának, mint az európai csapatok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja a gyerekeknél nem volt semmilyen gyújtóeszköz.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja a gyerekeknél nem volt semmilyen gyújtóeszköz.\r

\r

","id":"20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a667192-176e-4ab9-855d-1d00436eb234","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","timestamp":"2019. június. 25. 17:29","title":"Megszólalt a MOM Sportnál elhunyt kislány anyukája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adafa39-80ba-446f-ba37-bcad51eee2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette a nyomozást a CD Hungary-féle olcsó várbeli lakásbérlések ügyben a BRFK, mert nem történt bűncselekmény.\r

\r

","shortLead":"Megszüntette a nyomozást a CD Hungary-féle olcsó várbeli lakásbérlések ügyben a BRFK, mert nem történt...","id":"20190625_BRFK_es_a_Garancsiugy_nem_buncselekmeny_fillerekert_berelni_lakast_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adafa39-80ba-446f-ba37-bcad51eee2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a1ad8-f99d-4073-b5f8-1f4290709610","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_BRFK_es_a_Garancsiugy_nem_buncselekmeny_fillerekert_berelni_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. június. 25. 14:44","title":"BRFK és a Garancsi-ügy: nem bűncselekmény fillérekért bérelni lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]