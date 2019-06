Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","shortLead":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","id":"20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fa19b-3440-442a-bb25-b272667e70ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","timestamp":"2019. június. 26. 11:55","title":"Ha nem látja, nem hiszi el: lábbal aszfaltoztak le egy úthibát Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő férje pisztolyát, miután a férfit őrizetbe vették családon belüli erőszak vádjával.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő...","id":"20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369604-6916-42d7-bb1b-1faa5dbf12ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","timestamp":"2019. június. 25. 16:15","title":"Lecsukták a floridai nőt, aki leadta a rendőröknek férje pisztolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mely milliók életére lehet kihatással a jövőben: kivonja a szennyezés jó részét a vízből. A kutatók úgy tervezik, idén novemberben előállnak a prototípussal.","shortLead":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi...","id":"20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9479bd71-f8be-4ac6-a447-b6ebfa402334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 08:33","title":"Megvalósul a nagy ötlet: napfénnyel tisztítaná a vizet a szegedi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal igencsak megtépázott tekintélyű elnöke válthatja a heteken belül távozó Stumpf István alkotmánybírót a kormányzati tervek szerint - értesült a hvg.hu több forrásból is. A terv elvben még a parlamenti nyári szünet előtt megvalósul, feltéve, hogy sikerül letörni Handó Tünde ellenállását.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal igencsak megtépázott tekintélyű elnöke válthatja a heteken belül távozó Stumpf István...","id":"20190625_Hando_Tunde_alkotmanybirosag_obt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf35e8-99b5-4d5d-84f7-f2d8b1227328","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Hando_Tunde_alkotmanybirosag_obt","timestamp":"2019. június. 25. 17:00","title":"Alkotmánybíró lehet Handó Tündéből - csak ő nem akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt aggódnak. Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","shortLead":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","id":"20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e71759-090c-4b07-9771-83e19412b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","timestamp":"2019. június. 25. 13:16","title":"Budapesten másfélszer drágább az albérlet az országos átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]