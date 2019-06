Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és minden egészségre káros anyagtól megtisztuljon a metró területe.","shortLead":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és...","id":"20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23e2828-89b2-4152-9e95-56b2f22f998d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","timestamp":"2019. június. 26. 19:20","title":"Azbeszttartartalmú szigetelést találtak a 3-as metró felújításakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 (1809 verzió) egy apró, ám a Microsoft által is elismert hibája okozhatja, hogy csigalassúsággal áll le vagy szenderül álomba a PC.","shortLead":"A Windows 10 (1809 verzió) egy apró, ám a Microsoft által is elismert hibája okozhatja, hogy csigalassúsággal áll le...","id":"20190626_lassu_szamitogep_leallas_windows10_usb_csatlakozo_hibaja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b740-2d5c-4a12-8be4-9d738fc33bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_lassu_szamitogep_leallas_windows10_usb_csatlakozo_hibaja_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 09:03","title":"Lassan áll le a számítógépe? A Windows lehet az oka, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek, a tettekből szokások, a szokásokból mintázatok lesznek, a tovagyűrűző hatások pedig mederbe terelik egész életünk alakulását. ","shortLead":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek...","id":"20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f15b6bc-6639-486e-b89a-20350b9429cf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","timestamp":"2019. június. 27. 08:15","title":"Így gondolkodik az egészséges önbizalmú ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","shortLead":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","id":"20190625_m8_as_autopalya_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d679d-b6e9-47ce-b852-c83253c07233","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_m8_as_autopalya_terv","timestamp":"2019. június. 25. 14:24","title":"Közel 8 milliárdért tervezik az M8-as gyorsforgalmi ötven kilométerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","shortLead":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","id":"20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c021b325-e5de-42da-868a-59be5daf8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 14:56","title":"Matolcsy Györgynek adományozott tiszteletbeli doktori címet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","shortLead":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","id":"20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d54d3d6-c9b6-4dc1-ab01-96f04d3927f6","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","timestamp":"2019. június. 26. 07:23","title":"Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged a felhasználók kényes adataihoz.","shortLead":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged...","id":"20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca2da0f-150a-46db-8691-dbdddcfc59a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","timestamp":"2019. június. 25. 13:03","title":"Talán nem tud róla, de tele van sérülékeny alkalmazásokkal a telefonja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]