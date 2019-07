Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","shortLead":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","id":"20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05d14-c429-4f3e-90f4-9e4ec5ef9a83","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","timestamp":"2019. június. 30. 14:32","title":"Így készüljön, ha ön is lottómilliárdos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál, a Széchenyi István téren. A szervezők a tüntetéssel is ki akarják fejezni, hogy elutasítják az Akadémia kutatóhálózatának elrablását. ","shortLead":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál...","id":"20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86bdb7-d08b-47b5-a4e3-9e2c8da97b95","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","timestamp":"2019. június. 29. 21:53","title":"Tüntetés lesz kedden az MTA szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","shortLead":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","id":"20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fbb5ca-f249-425b-b471-06480681fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","timestamp":"2019. július. 01. 07:38","title":"Megváltozott a bevándorlási hivatal neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","shortLead":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","id":"20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dae9f-686c-4c15-9201-57abd6de216c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","timestamp":"2019. június. 30. 17:23","title":"Néhány filmtekercs teheti milliomossá a NASA egykori gyakornokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","shortLead":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","id":"20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33fd8ac-784d-41bf-8438-94c700e0fdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. június. 29. 19:33","title":"Itt vannak az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb8bd65-ce9d-49de-bd4f-c5e5d2a65fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Író az írótól...","shortLead":"Író az írótól...","id":"20190629_Polihisztor_es_bikasziv__igy_bucsuzott_Kornis_Mihaly_Ungvari_Tamastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb8bd65-ce9d-49de-bd4f-c5e5d2a65fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f79c17-5c75-45ce-9ba4-ea3bad5a30d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Polihisztor_es_bikasziv__igy_bucsuzott_Kornis_Mihaly_Ungvari_Tamastol","timestamp":"2019. június. 29. 18:50","title":"Polihisztor és bikaszív - így búcsúzott Kornis Mihály Ungvári Tamástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután ez utóbbiak a tiltás miatt idén sem tudták megtartani a város sétálóutcájában a méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap internetes oldalán.","shortLead":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután...","id":"20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf96e0f-cbdf-4261-b08d-5ac29ffdea07","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","timestamp":"2019. június. 30. 21:55","title":"Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a török rendőrség a demonstráló melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]