[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","shortLead":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","id":"20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44ca886-c5ec-45ba-8db2-8c9bb6c90ec0","keywords":null,"link":"/elet/20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","timestamp":"2019. július. 02. 08:49","title":"25 kiló jégkockával hűtötték le egy életveszélyes állapotba került nő testét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf71894-6a63-42aa-9024-1f497468c2a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi tulajdonos Mitsubishi Chemical nemrég úgy döntött, megválik az elmúlt évtizedekben legendás nevet szerző Verbatimtól, 32 millió dollárt kaptak érte.","shortLead":"Az eddigi tulajdonos Mitsubishi Chemical nemrég úgy döntött, megválik az elmúlt évtizedekben legendás nevet szerző...","id":"20190701_verbatim_mitsubishi_cmc_magnetics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf71894-6a63-42aa-9024-1f497468c2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e577cf3-55a7-4108-b983-4acb0e02b213","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_verbatim_mitsubishi_cmc_magnetics","timestamp":"2019. július. 01. 13:33","title":"Emlékszik még a Verbatimra? Túladott rajta a Mitsubishi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága...","id":"20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127cb67a-f7f8-4afb-a7a6-d23733965ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 02. 11:08","title":"Megszavazták az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Homlok Zsolt.","shortLead":"Megérkezett Homlok Zsolt.","id":"20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401da083-3e62-49ec-846f-4cf700fb0935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Mészáros Lőrinc veje átveszi a Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán. Apja szerint a vezeték nem volt szigetelve, a panzió tulajdonosa szerint szigetelve volt.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán...","id":"20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbb33c3-bc1b-44fe-bc1a-b82061b7f5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","timestamp":"2019. június. 30. 19:10","title":"A panzió tulajdonosa szerint nem ő hibás, amiért a 2 éves kisfiút az udvaron megrázta az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","shortLead":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","id":"20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cad6e9-8d82-4ffd-b4f7-d1b1c4207b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","timestamp":"2019. július. 01. 05:02","title":"Fizetőssé válik az elektromos autók töltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]