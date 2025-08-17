A gyémánt örök, de attól még lehet, hogy egy gép állította elő

Halkan duruzsolnak a gyémántgyártó gépek Feng Kanzsun üzemében Csengcsouban, a közép-kínai Henan tartomány székhelyén. A hatszáz monstrum – mindegyik nagyobb, mint egy elefánt – egyenként három karát gyémántot állít elő egy hét alatt, szimulálva a föld mélyében uralkodó hatalmas nyomást és hőt. Vagyis azokat a körülményeket, amelyekre legalább egymilliárd évig volt szükség a természetes úton történő gyémántképződéshez. Az üzletembernek még két gyára működik napi 24 órán át, és a Financial Times londoni lapnak büszkén állította, hogy havonta százezer karát (1 karát = 0,2 gramm) gyémántot készít.

Mára gyakorlatilag tömeggyártássá vált a luxus legfelső kategóriájának tartott gyémánt szintetikus előállítása. A termelés központja Henan: a világszerte laboratóriumban készített gyémánt 70 százaléka Kínából származik.