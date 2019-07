Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul, a Fidesz pedig saját jelölt helyett taktikusan amögé áll be, akit utódául ajánlott a választók figyelmébe a távozó kerületvezető. A fővárosi kerületek közül alighanem Soroksár lesz az egyetlen, ahol – papíron legalábbis – csupa független polgármesterjelölt harcolhat a szavazatokért.","shortLead":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul...","id":"20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0e818-30cd-47c8-b655-c54662aeab56","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 05. 10:45","title":"Soroksáron sem indít önálló polgármesterjelöltet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A június második felében tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek miatt összesen mintegy 11500 lakásbiztosítással kapcsolatos kárkifizetésre számít az Aegon Biztosító. A legtöbb káresemény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt.","shortLead":"A június második felében tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek miatt összesen mintegy 11500 lakásbiztosítással...","id":"20190704_A_juniusi_viharok_sok_szazmillio_forintnyi_kart_csinaltak_a_lakasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b95063-c772-446a-b021-b0cf8a5e8044","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_juniusi_viharok_sok_szazmillio_forintnyi_kart_csinaltak_a_lakasokban","timestamp":"2019. július. 04. 12:50","title":"A júniusi viharok sok százmillió forintnyi kárt csináltak a lakásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","shortLead":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","id":"20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc19b8-98c2-46bc-9ee7-33fe2ba75e03","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","timestamp":"2019. július. 04. 06:23","title":"Sokan már bele is betegedtek a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","shortLead":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","id":"20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dbc23-b88a-4453-ad69-e5560e2b2869","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","timestamp":"2019. július. 04. 09:02","title":"Beolvasnak MTA-ügyben a német tudományos társaságok a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai labormunkákat, mert nincs rá elég ember. A Miniszterelnökség két napja nem válaszol arra, ez csak Veszprém megyében probléma-e. ","shortLead":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai...","id":"20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58e19ec-9598-40bc-8ced-9a738d2a74d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Labor nincs, de a Veszprém megyei kormányhivatal úgy tesz, mintha minden rendben volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","id":"20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d857b-208f-4d45-a801-5be85f698fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","timestamp":"2019. július. 03. 21:05","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Békéscsaba és Szabadkígyós között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"gazdasag","description":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","shortLead":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","id":"20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d7ce9-f8bb-4031-be0f-85e331601254","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","timestamp":"2019. július. 03. 18:09","title":"Hogy került Lengyelország az USA–kínai technológiai hidegháború közepébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]