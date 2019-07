Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán Viktor.","shortLead":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán...","id":"20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0d609-af5c-440a-802c-f7b295d73b59","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 05. 10:53","title":"Orbán Viktor részvétlevelet írt Ungvári Tamás családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","shortLead":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","id":"20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dd582-f691-4794-a30b-25095ca116c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","shortLead":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","id":"20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ec019-0409-478d-aa17-961c7856797f","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"\"Zsiványságból\" kamerázta be a tulaj a balatoni apartmanok fürdőszobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A MÁV-Start szerint érvénytelen az a vonatjegy, amit az online jegyértékesítő rendszerben – néhány okos gombnyomással – fizetés nélkül generálhat magának bárki. A kalauzok kezében lévő gépi revizor ugyanis jelzi, hogy ott valami nem stimmel. Bár ilyesmi hiba rendszerben hagyása nem elegáns, de tényleg nem megbocsáthatatlan bűn. Az viszont már komolyabb problémának tűnik, hogy a rendszer tömeges adatlopásra is lehetőséget ad.","shortLead":"A MÁV-Start szerint érvénytelen az a vonatjegy, amit az online jegyértékesítő rendszerben – néhány okos gombnyomással –...","id":"20190705_mav_start_eticket_hiba_evonatjegy_generalas_letoltes_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea6a4f-4fc0-42c3-8c28-b6454188c619","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_mav_start_eticket_hiba_evonatjegy_generalas_letoltes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 05. 18:11","title":"Bármilyen MÁV-jegyet generálhat bárki, de nagyobb gond, hogy ellophatja az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új fejlesztés.","shortLead":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új...","id":"20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7a7a9-5a42-45f6-93a7-fcf354039856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","timestamp":"2019. július. 06. 08:03","title":"Ez az iPhone-tok menet közben tartja és tölti a telefont és az AirPods fülhallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új szabályok visszalépést jelentenek.\r

\r

","shortLead":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új...","id":"20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd78aff-df74-4ecf-9ed0-cf440dca00b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 05. 19:47","title":"RMDSZ: csorbulnak a kisebbségi jogok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","shortLead":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","id":"20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d880a4-cde7-4ae2-8545-8baca80e980b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","timestamp":"2019. július. 05. 14:49","title":"Egy közleményből derült ki, két helyen pluszban indul jobbikos polgármester-jelölt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]