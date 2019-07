Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","shortLead":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","id":"20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e395-a71e-49af-89ce-70863148209b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","timestamp":"2019. július. 08. 11:49","title":"Matolcsy: Hullámokon lovagolni jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer - derül ki abból az interjúból, melyet vasárnap este sugárzott a ZDF német közszolgálati televízió.","shortLead":"Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője...","id":"20190707_Nagyot_lepnenek_elore_a_klimaharcban_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897f2b5c-b9ca-488a-a4af-8bc34588fbfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Nagyot_lepnenek_elore_a_klimaharcban_a_nemetek","timestamp":"2019. július. 07. 20:35","title":"Nagyot lépnének előre a klímaharcban a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és az autóst is kimentették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és...","id":"20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a137a6-1d18-41d7-a506-a57776c46292","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. július. 06. 19:02","title":"Autójával együtt a Dunába csúszott egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c66a91-21db-41d8-b787-24fe4eeb35ea","c_author":"BMW Group Magyarország","category":"brandcontent","description":"Kaposvári Katalin egy multinacionális bank fővárosi központjában dolgozik: munkahelyén a követelmények éppen olyanok, mint amilyennek azt egy nemzetközi pénzügyi cégnél elképzeljük. 2011-ben kötött házasságot, a családalapítás az esküvő után azonnal napirendre került. Az első fia megszületése után 44 hónappal már a harmadik gyermekének örülhetett; ekkor ő maga 30 éves volt. Férjével két fiút és egy kislányt nevel, a nagycsaládos lét kihívásairól kérdeztük őt. ","shortLead":"Kaposvári Katalin egy multinacionális bank fővárosi központjában dolgozik: munkahelyén a követelmények éppen olyanok...","id":"20190708_Nagycsalados_keplet_interju_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c66a91-21db-41d8-b787-24fe4eeb35ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782b8df3-35f4-40fb-83b7-f10a7523acbc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190708_Nagycsalados_keplet_interju_bmw","timestamp":"2019. július. 08. 11:30","title":"Nagycsaládos képlet: „A több gyerek nemcsak mennyiségi, hanem minőségi növekmény is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74628817-1118-4d2c-b617-bb04aca3653d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális önkormányzati gyereksütőre bukkantak – mint írták.","shortLead":"Illegális önkormányzati gyereksütőre bukkantak – mint írták.","id":"20190707_Rantottat_sutott_egy_jatszoter_lemezcsuszdajan_a_Kutyapart__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74628817-1118-4d2c-b617-bb04aca3653d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bfa79e-f59f-4e15-8fe9-81a88287b1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Rantottat_sutott_egy_jatszoter_lemezcsuszdajan_a_Kutyapart__video","timestamp":"2019. július. 07. 16:47","title":"Rántottát sütött egy ferencvárosi játszótér lemezcsúszdáján a Kétfarkú Kutya Párt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","shortLead":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","id":"20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f6942-5915-4b6b-b054-3e98b749ab20","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Minden ötödik emberét kirúghatja hamarosan a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]