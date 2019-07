A pécsi LMBTQ+Napok és a 2019 - es Budapest Pride is arra ösztönöztek minket, hogy alig egy év múlva megszervezzük az első vidéki LMBTQ+ felvonulást, a Pécs Pride 2020 Fesztivált! Rendkívül sok inspirációt kaptunk a budapesti Pride - on, így szeretnénk egy élményekben gazdag, programokban dús, és emberekből sokféle eseménysorozatot létrehozni. Gyertek, és gondolkodjunk, tervezzünk együtt: legyél részese Te is Magyarország első vidéki Pride fesztiváljának!

#pecspride2020fesztival #diverseyouthnetwork

#pecspride

#pride

- írja a Facebookon a Diverse Youth Network (Diverz Ifjúsági Hálózat).

Hozzáteszik, rendkívül sok inspirációt kaptak a budapesti Pride-on, így szeretnének egy élményekben gazdag, programokban dús, "és emberekből sokféle" eseménysorozatot létrehozni.

Az idei, budapesti felvonulásról ide kattintva olvashatnak.