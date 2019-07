Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","shortLead":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","id":"20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b83520-3e8e-47bb-9e77-8125d8fda3dd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","timestamp":"2019. július. 09. 14:39","title":"Megtalálták az egykori légiótábor kapuját Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","shortLead":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","id":"20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a508452-8dc5-4ed7-ac2b-5c21304b3068","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","timestamp":"2019. július. 09. 06:41","title":"Váltóláz: nagyobb végsebességű, kisebb fogyasztású villanyautók jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat rögtönítélő bíróság vagy népbírósági tanács hirdette ki.","shortLead":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat...","id":"20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f25bdf-894c-4c2e-90ff-684abd7c4674","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","timestamp":"2019. július. 08. 07:29","title":"Újabb 1956-os ítéleteket semmisített meg a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy gyerektábor lakóiról készített felvételeket, miközben azok tisztálkodtak.","shortLead":"A férfi egy gyerektábor lakóiról készített felvételeket, miközben azok tisztálkodtak.","id":"20190708_Zuhanyzo_lanyokat_kukkolo_ferfit_fogtak_Zamardiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0a2b0-37b3-4ae4-8dd9-b39c26130336","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Zuhanyzo_lanyokat_kukkolo_ferfit_fogtak_Zamardiban","timestamp":"2019. július. 08. 16:59","title":"Zuhanyzó lányokat kukkoló férfit fogtak Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5163e2cd-1a09-42d1-abc9-9ed1fbd00956","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a NASA és a Boston Dynamics két robotja sok mindenre alkalmas, bizonyos feladatok továbbra is nehézséget okoznak nekik. Egy új szoftvernek hála a járkálás már nem tartozik ezek közé.","shortLead":"Bár a NASA és a Boston Dynamics két robotja sok mindenre alkalmas, bizonyos feladatok továbbra is nehézséget okoznak...","id":"20190708_atlas_robot_setalas_boston_dynamics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5163e2cd-1a09-42d1-abc9-9ed1fbd00956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe438f8-d502-4033-b44d-ae9d6d9daad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_atlas_robot_setalas_boston_dynamics","timestamp":"2019. július. 08. 20:33","title":"Ez a két robot már majdnem olyan ügyesen sétálgat, mint egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak a vonatok idehaza. A MÁV elismeri, hogy a „menetrendszerűség” nem az igazi. Betelt a pohár az utasoknál, petícióval támadnak. Kipróbáltuk azt a Pest környéki vonalat, amelyen nincs nap, hogy ne késsenek a vonatok. ","shortLead":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak...","id":"20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a4efc-7af4-4e5e-bc3e-e50230aa6ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","timestamp":"2019. július. 08. 06:30","title":"„Mit szólna Baross Gábor, ha ezt látná?!” – 37 éve vár egy bakter angol WC-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","shortLead":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","id":"20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a6f46-22fe-4967-aa8e-b1cf97047237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. július. 08. 10:59","title":"Már a héten újranyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Káosz alakult ki a Nyugati és a Jászai Mari tér között. ","shortLead":"Káosz alakult ki a Nyugati és a Jászai Mari tér között. ","id":"20190708_Beallt_a_villamospotlastol_a_Nagykorut_a_reggeli_csucsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4202fe26-0947-4d94-8d89-4b244d7c492b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Beallt_a_villamospotlastol_a_Nagykorut_a_reggeli_csucsban","timestamp":"2019. július. 08. 08:45","title":"Beállt a villamospótlástól a Nagykörút a reggeli csúcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]