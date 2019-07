Hátborzongató sorozatban kapott szerepet Marilyn Manson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4ab911-6c44-4a34-9f4e-febd081f3c4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben fenyegették meg pokolgépes merénylettel az imaházat. ","shortLead":"Levélben fenyegették meg pokolgépes merénylettel az imaházat. ","id":"20190709_Kiuritettek_a_kolni_kozponti_mecsetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4ab911-6c44-4a34-9f4e-febd081f3c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d9de0e-9206-48e1-b819-0111c1061b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Kiuritettek_a_kolni_kozponti_mecsetet","timestamp":"2019. július. 09. 15:24","title":"Kiürítették a kölni központi mecsetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

Az egyik a gyorsaság.","shortLead":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem...","id":"20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204bf95-709d-40c2-93ee-7a510fab4e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2019. július. 08. 19:03","title":"Bemondta a Huawei-alapító: új operációs rendszerük mindenre felmegy, és az Apple-énél is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","shortLead":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","id":"20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e6ef6-6777-405d-b666-5e0d2d6bae86","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","timestamp":"2019. július. 09. 21:33","title":"Orbán embereit és Orbán szövetségesének embereit is leszavazzák az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. ","shortLead":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is...","id":"20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af21bf4-3fc4-4c31-a651-80f98d16c2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. július. 09. 14:03","title":"A Huawei is a kijelző alá tenné a kamerát, de kicsit máshogy, mint mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]