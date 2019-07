Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről. Csakhogy nem egyértelmű, hogy vissza is vonta-e a javaslatot.","shortLead":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről...","id":"20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb8366e-6a2f-4785-9714-95c0834ddfdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 05:23","title":"Halottnak nyilvánította Hongkong kormányzója a kiadatási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp egy fűtőberendezést kapcsoltak ki, de a hozzá tartozó műszer továbbra is képes dolgozni.","shortLead":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp...","id":"20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222407e-6247-4fc3-b733-ed3accf06ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"Lekapcsoltak egy fontos egységet a Voyager-2-nél, de még így is simán működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakran szükségtelenül tág spektrumú antibiotikumot adnak az orvosok a betegeknek, ami súlyosabb mellékhatásokkal, a rezisztencia gyorsabb kialakulásával jár.

","shortLead":"Gyakran szükségtelenül tág spektrumú antibiotikumot adnak az orvosok a betegeknek, ami súlyosabb mellékhatásokkal...","id":"20190710_Kevesebb_antibiotikumot_hasznalunk_az_europai_atlagnal_de_esszerutlenebbul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27990c62-b2af-450f-9a71-9312e12a2070","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kevesebb_antibiotikumot_hasznalunk_az_europai_atlagnal_de_esszerutlenebbul","timestamp":"2019. július. 10. 05:25","title":"Kevesebb antibiotikumot használunk az európai átlagnál, de észszerűtlenebbül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság azzal érvel, hogy az elkövető kiléte nem derült ki a nyomozás során.","shortLead":"A hatóság azzal érvel, hogy az elkövető kiléte nem derült ki a nyomozás során.","id":"20190708_Beigazolodott_hogy_valasztasi_csalas_tortent_a_rendorseg_megsem_nyomoz_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c3a5e9-fe6e-4224-9df6-ecfccfdb8fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Beigazolodott_hogy_valasztasi_csalas_tortent_a_rendorseg_megsem_nyomoz_tovabb","timestamp":"2019. július. 08. 17:34","title":"Beigazolódott, hogy választási csalás történt, a rendőrség mégsem nyomoz tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az etetés akár azt is okozhatja, hogy a madarakban kikapcsolja a vándorlásösztönt, aztán télen belefagynak a vízbe.","shortLead":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és...","id":"20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66462303-2604-470d-8901-8b9baf8307a4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","timestamp":"2019. július. 10. 09:41","title":"Vigyázat, ha most eteti a vízimadarakat, kikapcsolhatja ezzel a vándorlásösztönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","shortLead":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","id":"20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e6991-66aa-4500-82d6-8bc8141032df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"A világ leggyorsabb golyóálló autója 300+ km/h-val képes száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]