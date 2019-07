Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","shortLead":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","id":"20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f3353-5390-4a2a-a44d-74084a35febb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 09. 17:45","title":"Európai hidegzuhany a frissen megválasztott görög miniszterelnökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene – írja a 24.hu a megyei rendőrkapitányságoktól közérdekű adatigénylés útján kapott dokumentumokra hivatkozva. ","shortLead":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene –...","id":"20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b53d51-03e3-4082-b58b-2e85076e1a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","timestamp":"2019. július. 10. 07:54","title":"Tizennégy megyeszékhelyen nincs elég rendőrjárőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","shortLead":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","id":"20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200a5455-2682-4937-8244-5c120d334754","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","timestamp":"2019. július. 09. 12:50","title":"Megszületett Ráskó Eszter gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rip Torn 88 éves volt.","shortLead":"Rip Torn 88 éves volt.","id":"20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9c81b7-7afc-47ea-ba9c-b5f194225afa","keywords":null,"link":"/kultura/20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","timestamp":"2019. július. 10. 06:25","title":"Elhunyt a Sötét zsaruk színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait még jobban szaporítva.","shortLead":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait...","id":"20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a8e1ee-7de6-470c-9db3-d80a1f873d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:39","title":"Halottak, földcsuszamlás – a monszun letarolta a bangladesi rohingya menekülttáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]