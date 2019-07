Román színész játssza Orbán Viktort az Angela Merkelről szóló filmben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg az a hollókői vállalkozó, aki nem volt hajlandó bérbe adni egy transz nőnek a tulajdonában álló népviseleti ruhákat egy fotózáshoz – állapította meg az Egyenlő Bánásmód Hatóság.","shortLead":"Nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg az a hollókői vállalkozó, aki nem volt...","id":"20190711_Egyenlo_Banasmod_Hatosag_nepviselet_Holloko_transznemu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f61195f-1bae-446d-a025-1328868c6cff","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Egyenlo_Banasmod_Hatosag_nepviselet_Holloko_transznemu","timestamp":"2019. július. 11. 11:42","title":"Nem adták bérbe a hollókői népviseletet, mert egy transznemű kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","shortLead":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","id":"20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28368dbe-84fa-4a90-8736-11c56d77f312","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 10. 09:13","title":"Magyar Nemzet: Demeter Márta három évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír, hogy egyelőre nem fognak változni a kutatási területek, de a levelében ott van az is, hogy erről majd az új kutatóhálózat fog igazából dönteni. ","shortLead":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír...","id":"20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a240b642-43c2-4a04-b378-89669e01983e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"Palkovics levélben próbálja védeni az MTA megcsonkítását az aggódó német kutatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő lesz némi csapadékkal, kicsit fel is kell majd öltöznünk.","shortLead":"Felhős idő lesz némi csapadékkal, kicsit fel is kell majd öltöznünk.","id":"20190710_Belekostolhatunk_a_norveg_nyarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08339233-53fb-424a-81f5-ae2b4515d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Belekostolhatunk_a_norveg_nyarba","timestamp":"2019. július. 10. 05:05","title":"Belekóstolhatunk a norvég nyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]