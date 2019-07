Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák természetes hatásával csillapítsuk. Bár előre nem lőnénk le a poént, de előjáróban annyit elmondhatunk, hogy egy hosszú hétvége alatt sikerült gyorsan átállni aktív pihenő üzemmódba, és élvezni a hegyi életet. ","shortLead":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák...","id":"feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9ad93-2ef0-4b79-b105-1c6f0f8a78d0","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","timestamp":"2019. július. 12. 07:30","title":"Bicikli, körtebor és rengeteg méter – hőségmentes nyaralás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","shortLead":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","id":"20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f022f1-e821-4ed8-8db7-b79d51fd6663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","timestamp":"2019. július. 10. 15:23","title":"Fotók: Egy szegedi családi ház telkén került elő több komplett avar kori sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta az Apor igazgatóját. A hír felröppenését követően a püspök meghívta egy találkozóra a Szülői Munkaközösség tagjait, akiket korábban lekezelő hangvételű levélben oktatott ki. A találkozó eredményei számos kérdést felvetnek. ","shortLead":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta...","id":"20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ee7db8-277d-4dca-a402-119acdf08910","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","timestamp":"2019. július. 12. 07:07","title":"A győri püspök az egyház méltóságát, a szülők az iskola értékeit féltették a találkozójukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már ajánlja a bővítményeket a rendszer.","shortLead":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már...","id":"20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645fe16-e762-4814-8bae-1322f0f795f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","timestamp":"2019. július. 11. 18:03","title":"Firefoxot használ? Érdemes frissíteni, biztonságosabban lehet bővítményeket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]