A No.6 Collaborations Project névre hallgató új Ed Sheeran-albumon 15 számot találunk, ezeken van közös dal Eminemmel és 50 Centtel, a szókimondó rapdíva Cardi B -vel, Justin Bieberrel, Stormzyval és Skrillex-szel is. A kollab anyag összesen 22 közreműködő előadóval készült.

© Magneoton

Ed Sheeran fokozatosan szivárogtatta az elmúlt időben az új albumról az információkat, a saját instagram oldalán közölte a fejleményeket. Jó néhány dalt már ismerhetünk is a lemezről. Elsőként a Justin Bieberrel közös I Don’t Care című száma jelent meg, ezt követte a Chance the Rapper és PnB Rock hangjával fémjelzett Cross Me, múlt héten pedig megérkezett a Bruno Mars-szal és Chris Stapletonnal készült Blow, valamint a Yebba-val alkotott ballada, a Best Part Of Me is.

Ed Sheeran a Sziget Fesztivál nyitónapján az új dalok közül is előad majd néhányat, a teljes albumot itt lehet meghallgatni.