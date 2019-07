Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a73ec6-6a01-4448-8e6c-715a632de11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"Visszavárja a strandidőt? Hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási lehetőséget.","shortLead":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási...","id":"20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3c80c-110c-4755-bccd-47a66a40bc88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","timestamp":"2019. július. 12. 08:42","title":"Kétmilliárd forintnál is több diákhitelt engedtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan különböző eszközökkel veszik fel a harcot, az Országos Mentősszolgálat most Facebook-posztban segít tisztázni a tévhiteket.\r

","shortLead":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan...","id":"20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff0e57-cba4-492a-b924-1e18166dd7e1","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","timestamp":"2019. július. 11. 19:07","title":"Tegyünk-e tejfölt az égési sérülésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ügyért harcolnak.","shortLead":"Jó ügyért harcolnak.","id":"20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceedc38-8813-449d-947f-10248fe7c092","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","timestamp":"2019. július. 12. 14:11","title":"Gyerekkönyvet ad ki a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék kiváltotta pozitív elmeállapot elősegíti az agy minőségi fejlődését.","shortLead":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék...","id":"20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d627da-6b47-471e-805c-4fe849e6fd1a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","timestamp":"2019. július. 11. 14:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","shortLead":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","id":"20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf457c-1d22-4025-923e-7ae2c43728ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","timestamp":"2019. július. 12. 10:51","title":"Péntek hajnalban megdőlt a hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]