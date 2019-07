Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány elveszi a kutatóintézeti hálózatot az Akadémiától.","shortLead":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány...","id":"20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e84801-679a-4074-854a-a1a14f88e811","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 12. 10:38","title":"Aláírta Áder János az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak emiatt lehet érdekes.","shortLead":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak...","id":"20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05491c75-75e7-4bde-bbf0-4330ab5f3143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","timestamp":"2019. július. 12. 13:33","title":"Augusztusban jön a Huawei új rendszere, az EMUI 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is szerkesztőségünk \"szájába adnak\", melyeknek kifejezetten az ellenkezőjét írtuk le.","shortLead":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is...","id":"20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e67af4-9739-4f16-aab8-115e4462bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","timestamp":"2019. július. 12. 11:33","title":"Mit állítunk mi, és mit állít a MÁV a jegyügyben? Ki miben tévedhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","shortLead":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","id":"20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0d993-2399-40e9-8e69-6203b0970a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Magyar és amerikai kommandósok gyakorlatáról tudósít a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok működtetése.","shortLead":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és...","id":"20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ccfef9-e993-4dc9-a0a5-b19b63cc0f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","timestamp":"2019. július. 12. 11:58","title":"Döntött a parlament: drágul a cigaretta, a focicsapatok több pénzre pályázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Példaszerűnek nevezte L. Simon László a velencei EFOTT szervezését - ennek ellenére többen szemétre és reggelig tartó zajra panaszkodnak, ami miatt nem tudnak rendesen aludni. ","shortLead":"Példaszerűnek nevezte L. Simon László a velencei EFOTT szervezését - ennek ellenére többen szemétre és reggelig tartó...","id":"20190712_efott_velence_zaj_hangero_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aa0115-3f02-4972-a5ce-f8a95661c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_efott_velence_zaj_hangero_szemet","timestamp":"2019. július. 12. 19:23","title":"Többen panaszkodnak Velencén a zajra az EFOTT miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb01a9b-66ab-4457-b682-648928983f75","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","timestamp":"2019. július. 13. 10:09","title":"Kiderült, kivel vacsorázott Orbán Viktor tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]