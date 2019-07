Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális tevékenység\" körébe tartozó tartalomnak ítél időnként a Facebook rendszere. Ha valaki túl sok ilyen gyanút bírál felül, akár a csoportja is bánhatja.","shortLead":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális...","id":"20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde6f54-8c17-4fa2-8a6e-fcec9d559f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","timestamp":"2019. július. 12. 08:03","title":"Nem mindig téveszt a Facebook, de amikor igen, akkor nagyon mellélő a képfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Arról már korábban beszámoltunk, hogy az MVM 150 millió forintot adott az idei Fitbalance Arénára és a Nemzeti Futóversenyre, akkor viszont még nem lehetett tudni, hogy mindehhez mennyit tett hozzá az Antenna Hungária Zrt. - az állami cég viszont pénteken elküldte a hvg.hu-nak az adatokat.","shortLead":"Arról már korábban beszámoltunk, hogy az MVM 150 millió forintot adott az idei Fitbalance Arénára és a Nemzeti...","id":"20190712_Az_Antenna_Hungaria_is_60_millio_forinttal_tamogatta_a_Rogan_Ceciliahoz_kotheto_esemenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d6e55d-7417-4d4e-be7e-31994ab647e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_Antenna_Hungaria_is_60_millio_forinttal_tamogatta_a_Rogan_Ceciliahoz_kotheto_esemenyeket","timestamp":"2019. július. 12. 15:30","title":"Újabb állami cég támogatja tízmilliókkal a Rogán Cecíliához köthető eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","shortLead":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","id":"20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0d993-2399-40e9-8e69-6203b0970a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Magyar és amerikai kommandósok gyakorlatáról tudósít a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel az ESET szakemberei.","shortLead":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel...","id":"20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6cc1a-888b-4c2f-9ada-35265ba1a399","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 12. 09:33","title":"Régebbi Windows van a gépen? Veszélyes kártevőt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","shortLead":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","id":"20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d7398-046b-4368-97b2-9ae20c083089","keywords":null,"link":"/sport/20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","timestamp":"2019. július. 12. 22:03","title":"Nem ért oda az üzemanyag, törölték az Air Race edzését Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Eurázsia korszakát éljük - mondta a jegybankelnök.","shortLead":"Eurázsia korszakát éljük - mondta a jegybankelnök.","id":"20190711_Matolcsy_Tobb_ezer_eves_baratsag_koti_ossze_a_kinai_es_magyar_nepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf0b-f69f-40f2-af4c-af187ef66a50","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Matolcsy_Tobb_ezer_eves_baratsag_koti_ossze_a_kinai_es_magyar_nepet","timestamp":"2019. július. 11. 20:52","title":"Matolcsy: Több ezer éves barátság köti össze a kínai és magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Koko anyja halála után depressziótól és magánytól szenvedett, ezért Hollandiába vitték kezelésre. ","shortLead":"Koko anyja halála után depressziótól és magánytól szenvedett, ezért Hollandiába vitték kezelésre. ","id":"20190712_Tiz_evi_kulfoldi_gyogykezeles_utan_visszatert_Szkopjeba_a_depresszios_csimpanz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c684dd-28a4-4b13-92a7-118c0600a412","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Tiz_evi_kulfoldi_gyogykezeles_utan_visszatert_Szkopjeba_a_depresszios_csimpanz","timestamp":"2019. július. 12. 18:03","title":"Tíz évi külföldi gyógykezelés után visszatért Szkopjéba a depressziós csimpánz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]