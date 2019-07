Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","shortLead":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","id":"20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409a9ba-ad9e-4c70-91be-6b628ce80431","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","timestamp":"2019. július. 16. 12:07","title":"Kivágja a Netflix az öngyilkosságról szóló jelenetet a 13 Reasons Why című sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","shortLead":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","id":"20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0bfe0c-ed36-4143-b426-b2ff162f0b40","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","timestamp":"2019. július. 16. 16:33","title":"Spanyol hotellánc nyitott szállodát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója. Jennifer Morgan elmondta, mit vár el a kormányoktól és cégektől, és mit tesz ő azért, hogy csökkentse karbonlábnyomát. Interjú.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója...","id":"20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ab6f4-4938-4d3c-9003-f31ac7b52508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","timestamp":"2019. július. 16. 11:30","title":"\"Nem csak a rák halálos, a klímaváltozás már most emberek életét követeli\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren keresztül szállhatják meg a számítógépünket.","shortLead":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren...","id":"20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65bc92d-720c-408b-9540-266214070c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","timestamp":"2019. július. 16. 08:03","title":"Ha Logitech egere van, akkor erről mindenképp tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","shortLead":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","id":"20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ebdd1-edfc-42e3-a5b5-b01e7cb5361f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","timestamp":"2019. július. 16. 21:18","title":"Elképesztően meleg volt az Északi-sark közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is vannak bolygók. Ezek felfedezésének állít emléket egy hangulatos videó.","shortLead":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is...","id":"20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4031a74-5dda-4c49-9ffc-2dcf0a59ab37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","timestamp":"2019. július. 16. 09:03","title":"Kiadott egy videót a NASA – 4000 bolygó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem teljesültek a feltételek.","shortLead":"Nem teljesültek a feltételek.","id":"20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835943e9-cb8f-47fa-9f49-4708249af3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","timestamp":"2019. július. 16. 09:47","title":"A kormány tárgyalt, de nem döntött a Budapest Bank privatizációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","id":"20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b65e01-f0fc-42e7-97ba-5dfcf7698f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. július. 17. 09:33","title":"108 megapixel elég lesz? Brutális kamerákkal szerelt mobilok jöhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]