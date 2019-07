Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","shortLead":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","id":"20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c771f-1f0a-4c64-8240-a25edb4af440","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","timestamp":"2019. július. 17. 20:53","title":"A Fidesz és a Jobbik is ugyanazt a jelöltet támogatja Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – \"médialincselés\" áldozatának nevezte magát.","shortLead":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt...","id":"20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdd52a-9bc2-4434-a435-3535b14076d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","timestamp":"2019. július. 16. 17:57","title":"Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból. ","shortLead":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal...","id":"20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c388e-50d9-4b60-8b7a-841bc45523ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","timestamp":"2019. július. 16. 14:38","title":"200 millió forint közpénzbe kerül a milliós tandíjjal induló elit magániskola felszerelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs. Zombies játékot készít. ","shortLead":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs...","id":"20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1432a75-91dc-4088-9379-bc2046242c37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","timestamp":"2019. július. 18. 13:03","title":"Emlékszik még a Plants vs. Zombies játékra? Készül az új, és sokkal szebb rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","shortLead":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","id":"20190717_eszak_korea_csempeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca421aec-7842-49f6-bf52-47097353fa6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eszak_korea_csempeszet","timestamp":"2019. július. 17. 18:45","title":"Hogy kaphatta meg a diktátor a Mercedesét, miközben Észak-Koreát fojtogatják a szankciók ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még nem volt tapasztalható.","shortLead":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még...","id":"20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181336d9-6bbf-4901-a5c3-0fcc3f5f8e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","timestamp":"2019. július. 17. 08:03","title":"Ha júniusban melege volt, akkor most készüljön: július végül még forróbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik világnapját. Itt vannak a legújabbak.","shortLead":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik...","id":"20190717_uj_emoji_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cee072-f57c-44ca-9ee2-638620460374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_uj_emoji_android_ios","timestamp":"2019. július. 17. 20:03","title":"Egy rakás új emoji költözik a telefonjába – mutatjuk, mik jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]