Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","shortLead":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","id":"20190719_elefant_video_turistak_szafari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43351274-22d2-4d08-87f5-de2a17b088e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_elefant_video_turistak_szafari","timestamp":"2019. július. 19. 12:41","title":"Hajmeresztő videó készült egy turistákat üldöző dühös elefántról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","shortLead":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","id":"20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f9d7b-1edd-477b-8f8b-baee1981c038","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Harminc halálos áldozata van a kiotói gyújtogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája egész gyorsan felvarrta két divatterepjárójának ráncait.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája egész gyorsan felvarrta két divatterepjárójának ráncait.","id":"20190719_nehezebb_ellopni_a_hatso_logo_nelkuli_uj_skodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df66b115-9241-4721-81ea-b6ed2c5ddf07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_nehezebb_ellopni_a_hatso_logo_nelkuli_uj_skodakat","timestamp":"2019. július. 19. 11:21","title":"Nehezebb ellopni a hátsó logó nélküli új Skodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján, amelyet Az oroszlánkirály című film inspirált. ","shortLead":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján...","id":"20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc01463-139d-41e2-88e6-ab1a7873e86a","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","timestamp":"2019. július. 19. 17:07","title":"Beyoncé lányát is hallhatjuk énekelni Az oroszlánkirályhoz készült albumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A melldaganat egy agresszív típusának kezelésére alkalmas nanorészecskéket fejlesztenek kínai kutatók.","shortLead":"A melldaganat egy agresszív típusának kezelésére alkalmas nanorészecskéket fejlesztenek kínai kutatók.","id":"20190719_nanoreszecskek_mellrak_kezelese_her2_gen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800491cc-ce56-4d69-b91e-aeb2820c0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nanoreszecskek_mellrak_kezelese_her2_gen","timestamp":"2019. július. 19. 18:03","title":"Olyan nanorészecskéket fejlesztenek kínaiak, ami gyógyíthatja a mellrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","shortLead":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","id":"20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6d5391-417d-4c58-9b82-990fc3723e61","keywords":null,"link":"/elet/20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","timestamp":"2019. július. 18. 11:14","title":"Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]