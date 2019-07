Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","shortLead":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","id":"20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58ee2-8bff-4f4c-a6c3-0066de92b4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 08:23","title":"Tizenhárman meghaltak, amikor felgyújtottak egy kiotói filmstúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","shortLead":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","id":"20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5600f5-fe91-478d-80db-14974c6a7cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","timestamp":"2019. július. 18. 11:27","title":"Ősszel érkezik Iggy Pop új albuma, a címadó dalt már meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitáskerülő viselkedésmintáinkkal kell leszámolnunk. ","shortLead":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és...","id":"20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c900ac1-6e4c-484a-91cc-c1266dbec374","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","timestamp":"2019. július. 18. 17:30","title":"Ön is falakat épít vagy mindig olyanba akad, aki ennek mestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román jelöltet csak a bukaresti kormány fúrja, még a párizsi is kiáll mellette, pedig a másik jelölt francia.","shortLead":"A román jelöltet csak a bukaresti kormány fúrja, még a párizsi is kiáll mellette, pedig a másik jelölt francia.","id":"20190718_Az_EP_ismet_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatta_europai_fougyesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74fd7f4-c147-42cc-9cee-5865e0aba505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_EP_ismet_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatta_europai_fougyesznek","timestamp":"2019. július. 18. 19:10","title":"Az EP ismét Laura Codruta Kövesit támogatta európai főügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad71de75-0b3e-426f-a4f9-f3b6e1786e3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még jó, hogy nem éles az iOS 13, ugyanis egy, az iPhone-ok biztonságát veszélyeztető hibát találtak benne. Szerencsére van még idő a javítására.","shortLead":"Még jó, hogy nem éles az iOS 13, ugyanis egy, az iPhone-ok biztonságát veszélyeztető hibát találtak benne. Szerencsére...","id":"20190719_apple_ios_13_beta_jelszohozzaferesi_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad71de75-0b3e-426f-a4f9-f3b6e1786e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e36368-df83-4583-9b78-1b36278794d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_apple_ios_13_beta_jelszohozzaferesi_hiba","timestamp":"2019. július. 19. 10:03","title":"Rájöttek: jelszavak lophatók az iOS 13 bétáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja meg az oroszok által fejlesztett FaceAppot.","shortLead":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja...","id":"20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8885425-a4ca-4184-b3ab-3ad15350747b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","timestamp":"2019. július. 18. 10:33","title":"Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.","shortLead":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt...","id":"20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d4bee2-7e05-4823-bda2-5e49b5c57e87","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 18. 06:35","title":"Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepétől augusztus közepéig tart az őz, hazánk legnagyobb egyedszámban és szinte mindenhol előforduló nagyvadfajának párzási időszaka. Ilyenkor az állatok sokkal figyelmetlenebbek és nappal is aktívabbak. Fokozott óvatosságra intik az autósokat. ","shortLead":"Július közepétől augusztus közepéig tart az őz, hazánk legnagyobb egyedszámban és szinte mindenhol előforduló...","id":"20190717_Autosok_figyelem_az_ozek_beindultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afb9192-29f2-4935-ae73-f3a3587a603b","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Autosok_figyelem_az_ozek_beindultak","timestamp":"2019. július. 17. 20:58","title":"Autósok figyelem: az őzek beindultak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]