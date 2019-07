Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","shortLead":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","id":"20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edfb5f1-7863-4d98-9346-5fa841b12554","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","timestamp":"2019. július. 20. 15:23","title":"Akkora a hőség Amerikában, hogy egy napon álló autóban kisültek a kekszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f738eae3-7657-44df-ab93-f5e1e5e8a2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi küldetés? Most ellenőrizheti tudását!\r

","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi...","id":"20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f738eae3-7657-44df-ab93-f5e1e5e8a2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d566f3-4069-4773-abd4-90673f520de7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","timestamp":"2019. július. 20. 15:01","title":"Életmentő filctoll? Kutyaízű víz? - tesztelje, mennyit tud a holdra szállásról (kvíz)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","shortLead":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","id":"20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb69ad9-8d40-4632-a5aa-f5ced6af206b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","timestamp":"2019. július. 18. 21:10","title":"Továbbjutott a Honvéd az Európa-liga selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50 éve megkezdődött holdraszállási missziójuk.



","shortLead":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50...","id":"20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1de9dc-d940-4a00-905b-f69eab8e282e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","timestamp":"2019. július. 20. 10:03","title":"A hét, amikor a legendás Apollo-11 űrhajósa viszatért oda, ahol minden elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés helyen zápor, zivatar is várható.","shortLead":"Kevés helyen zápor, zivatar is várható.","id":"20190719_A_hetvegere_visszater_a_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8adfef-4adc-4011-851c-f97f4329130c","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_A_hetvegere_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 19. 05:10","title":"A hétvégére visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]