[{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","shortLead":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","id":"20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe57fb6-9452-4b3f-9668-4f0c4e968f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","timestamp":"2019. július. 20. 19:16","title":"A tavalyi fele lehet az almatermés, drágulhat a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt. Kipróbáltuk az új dízelkorszakot nyitó S4-es Audit.","shortLead":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család...","id":"20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9600dc60-4da8-45ef-8d96-9ea6fc6f99c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 20. 11:00","title":"Spórolós családi sportautó: teszten a villanyturbós dízel Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","shortLead":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","id":"20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b323242-f31f-4fc5-b1b6-e2a7009b7616","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","timestamp":"2019. július. 20. 08:31","title":"Meghalt a világ egyik legismertebb toronyépületének az építésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb kereskedelmi vízi útvonala.","shortLead":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen...","id":"201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f21473e-3778-42c5-b3a3-04d5e866d9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","timestamp":"2019. július. 20. 08:00","title":"Könnyen rossz vége lehet az amerikai-iráni acsarkodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","shortLead":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","id":"20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cc4e7-65d0-4b62-936d-acfa195aa90b","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","timestamp":"2019. július. 20. 15:10","title":"Az állatkerti flamingók családi balettjénél most nincs menőbb koreográfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terrorfenyegetettséghez lehet köze a döntésnek.","shortLead":"A terrorfenyegetettséghez lehet köze a döntésnek.","id":"20190720_Rejtelyes_okokbol_fuggeszti_fel_a_brit_legitarsasag_a_kairoi_jaratat_egy_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f80a79e-8b54-4b3b-b43d-f3feba8ea1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Rejtelyes_okokbol_fuggeszti_fel_a_brit_legitarsasag_a_kairoi_jaratat_egy_hetre","timestamp":"2019. július. 20. 21:19","title":"Rejtélyes okokból függeszti fel a brit légitársaság a kairói járatát egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de27c47-afff-4000-b63a-a05ecf09a15b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Lászlót a Bors információi szerint egy fővárosi urna­temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"L. Lászlót a Bors információi szerint egy fővárosi urna­temetőben helyezték örök nyugalomra.","id":"20190720_Eltemettek_a_Hableany_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de27c47-afff-4000-b63a-a05ecf09a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3c9a8-d568-4627-987c-a529cca31365","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Eltemettek_a_Hableany_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 20. 09:24","title":"Eltemették a Hableány kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem engedik közel trükkös ügyleteikhez a számvevőszéket.","shortLead":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem...","id":"201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b87c0-8da1-4402-a874-a811f212eaf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","timestamp":"2019. július. 21. 12:30","title":"Pénzügyi trükközés az osztrák pártoknál: egyik sem jobb a deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]