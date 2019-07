Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy voltak, és abban segített, amiben csak tudott – mondja a 90 éves korában elhunyt Heller Ágnesről unokája. ","shortLead":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy...","id":"20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba7dc5-d5c4-4af6-bbef-c2d2381bbae5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","timestamp":"2019. július. 25. 10:38","title":"\"Minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen\" – levélben búcsúzik Heller Ágnes unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM így tett. A bejegyzés azóta eltűnt, de aligha a tartalma miatt döntöttek úgy, hogy törlik.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM...","id":"20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff58799e-16d8-4904-8f04-2278f91f26f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","timestamp":"2019. július. 24. 08:03","title":"Kiírta a KLM, melyik ülésben nem hal meg az utas, ha lezuhan a gép – aztán inkább bocsánatot kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","shortLead":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","id":"20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765946b9-d07c-4d09-99b6-f7819cd64f63","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 14:02","title":"Ilyen még soha nem volt: Belgiumban is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa a társadalomnak is. Egyre kevesebb dologban bízhatnak az alternatív iskolák – véli.","shortLead":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa...","id":"20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea45e9f0-48db-46b4-98a3-3e5286ac4690","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","timestamp":"2019. július. 24. 15:59","title":"Vekerdy: Engedelmes rabszolgákat nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","shortLead":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","id":"20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa310e06-d406-4f5d-a706-e2abfef0f473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","timestamp":"2019. július. 25. 06:15","title":"Sok százmilliárd dollárt szipolyoznak ki Afrikából az offshoreparadicsomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos intézkedéscsomagjának, amely amúgy valós problémákra keres válaszokat. ","shortLead":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos...","id":"20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc3492-85e6-4c56-aa42-48ec110f2234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","timestamp":"2019. július. 24. 11:06","title":"Intézkedéscsomag a kormánytól – megint az Orbán család és a NER járhat jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89318ef-d61d-4956-8bc4-7ddfa9f569ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszeresen chilit vagy jalapeno paprikát fogyasztó idősebb embereknél nagyobb a kockázata a demencia kialakulásának – állapították meg a Dél-ausztráliai Egyetem és a Katari Egyetem tudósai egy hosszú távú kutatásban.","shortLead":"A rendszeresen chilit vagy jalapeno paprikát fogyasztó idősebb embereknél nagyobb a kockázata a demencia kialakulásának...","id":"20190724_csipos_etel_chili_jalapeno_demencia_idoskori_elbutulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89318ef-d61d-4956-8bc4-7ddfa9f569ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382796a-e653-465a-bc95-42b2e4e5ddfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_csipos_etel_chili_jalapeno_demencia_idoskori_elbutulas","timestamp":"2019. július. 24. 14:33","title":"Szereti a csípős ételeket? Akkor jobb, ha erről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]