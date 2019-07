Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más különadókat sem kifogásol. Ha a jogerős ítéletek is így alakulnak, az azt jelenheti, hogy a kormánynak nem tetsző multikat mégiscsak le lehet vadászni.","shortLead":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más...","id":"20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f6f60-0520-45a5-9cbf-7818324ef8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","timestamp":"2019. július. 25. 14:20","title":"Újra fellángolhat a multiellenes harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","shortLead":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","id":"20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f553e-645d-4d7d-a24f-0bf362cb920e","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","timestamp":"2019. július. 25. 12:49","title":"Az olaszok nyertek, nem sikerült döntőbe jutnia a magyar vízipólósoknak a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","shortLead":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","id":"20190724_pollenallergia_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f3027-1b93-496e-9eca-700e6c4316e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_pollenallergia_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"A klímaváltozás miatt szinte mindenki allergiás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","shortLead":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","id":"20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801476d-70d9-4392-8a94-7de28cf09ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","timestamp":"2019. július. 25. 13:07","title":"Megszereztük a listát: ők irányíthatják az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt a minisztérium szerint. ","shortLead":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar...","id":"20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac299c2-d546-4065-ac97-30fd63fbf45c","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","timestamp":"2019. július. 24. 15:23","title":"HM: Az úzvölgyi katonatemető 11 román katonája közül öt magyar volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfi beismerte tettét.","shortLead":"Az ukrán férfi beismerte tettét.","id":"20190724_buszsofor_bantalmazas_birosag_itelet_ukran_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e381c-0a50-4651-8131-1d0da911bd50","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_buszsofor_bantalmazas_birosag_itelet_ukran_ferfi","timestamp":"2019. július. 24. 16:05","title":"Vasárnap megütötte a buszsofőrt, kedden elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó látni, Maya!","shortLead":"Jó látni, Maya!","id":"20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d4c1c-fe61-47db-9026-74da4fc90742","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","timestamp":"2019. július. 23. 15:59","title":"A budapesti állatkert vombatkölyke robbantotta a mai cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista nagyon lassan gyógyul.\r

\r

","shortLead":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista...","id":"20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e498fe-4c2e-4cc6-b67e-6153140dbe96","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","timestamp":"2019. július. 24. 06:46","title":"Sas József felesége vallott a humorista állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]