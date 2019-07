Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","id":"20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b2227f-bef9-4f88-b4a7-333a23ac563b","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. július. 25. 17:33","title":"Húsz év után újra lesznek szövetségi kivégzések az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","shortLead":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","id":"20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e3e2e-a883-4112-a79d-44774911eb02","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Suhajda Szilárd feljutott a K2 csúcsára, Klein Dávid nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről, illetve Note10+-ról.","shortLead":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről...","id":"20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3138-cb3b-4e56-93cb-ed4d92d61643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 24. 18:03","title":"Itt az eddig legrészletesebb leírás arról, milyen lesz a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","shortLead":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","id":"20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b5043-fff2-4651-9dac-5bf13ea26ace","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","timestamp":"2019. július. 26. 08:13","title":"Lerohadt a motorvonat Gyónnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","id":"20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2189129-79ae-44e8-b2ec-72db8ca3c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 13:17","title":"Vizsgálja az Emmi a Szinyei felelősségét az érettségi botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI felhasználói felület legújabb verziója.","shortLead":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI...","id":"20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04119261-3ce5-4edb-b394-1bc167c0116a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. július. 25. 08:03","title":"Rajta van a listán? Erre a 10+1 Huawei telefonra már letöltheti az új szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]