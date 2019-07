Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszok sincsenek. ","shortLead":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszok sincsenek. ","id":"20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6aeb2a-d6c5-473c-8160-2911d15c7b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","timestamp":"2019. július. 29. 15:13","title":"Órák óta nem lehet lejutni vonattal a Balaton északi partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: Folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","shortLead":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","id":"20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad67c1-04fd-49b8-8bb6-f10a4d057448","keywords":null,"link":"/velemeny/20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","timestamp":"2019. július. 28. 10:40","title":"Karácsony: Bálint gazda köszöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","shortLead":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","id":"20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae36a99a-e968-4522-8b55-29bdd3c8198a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","timestamp":"2019. július. 28. 14:10","title":"Meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","id":"20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969c1ab4-7f55-4b8a-aed9-90192406cc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","timestamp":"2019. július. 28. 13:25","title":"Erőszakba fulladt a 228 ezres hongkongi tüntetés, több ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra ígért éjjeli repülési tilalomról; elindult az újabb roham az albérletekért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra...","id":"20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7a6391-e129-4063-84fd-18cbca0ae1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","timestamp":"2019. július. 28. 07:00","title":"És akkor írásba adták, hogyan működik a magyarországi korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali számítógép. Annak ellenére, hogy az okostelefonok a legelterjedtebbek a digitális eszközök között, netbankolásra mégsem ezeket használják a magyarok – többek között erre jutott a K&H friss kutatása. A K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből kiderül az is, hogy tízből négyen elárulják bankkártyájuk PIN-kódját, jellemzően a párjuknak vagy családtagjuknak.","shortLead":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali...","id":"20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fb54da-7f65-48b5-a62f-dbd8a2784974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","timestamp":"2019. július. 29. 11:33","title":"Tízből négy magyar elárulja bankkártyája PIN-kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]