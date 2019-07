Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa, Szentpéteri Eszter amiatt, ahogy múlt héten beszámoltak az onkológiai intézetben kialakult sorban állásról. A Tények műsorvezetője azt a tényt nem említette meg, hogy férje az intézet főigazgatója, akit maga Kásler Miklós talált érdemesnek arra, hogy átvegye tőle a pozíciót. Nem sokkal később el is készült a Tv2 riportja a \"világszínvonalú onkológiáról\", üres folyosót és elégedett beteget mutogatva.","shortLead":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa...","id":"20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817e7ff-4d19-4191-8907-68217714cdd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","timestamp":"2019. július. 29. 11:32","title":"Médiaháború: őrjöng a Tv2 híradósa, akinek férje az onkológiai intézet főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","shortLead":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","id":"20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c693b24d-95a3-474a-8ebb-a7cb191c4cbc","keywords":null,"link":"/sport/20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","timestamp":"2019. július. 28. 20:45","title":"Kijött a vizes vb zárónapjának eredménytáblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","shortLead":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","id":"20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f9708-3c1d-4d02-bf9e-b8f2eec6b4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","timestamp":"2019. július. 29. 16:52","title":"3 milliárdot tolt a magyar kormány Putyin Budapestre költöző bankjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fél napja tart a rajtaütés.","shortLead":"Fél napja tart a rajtaütés.","id":"20190727_Ezernel_is_tobb_tuntetot_allitottak_elo_a_rendorok_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8c4657-4a46-41d0-b983-9a112e4c136f","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ezernel_is_tobb_tuntetot_allitottak_elo_a_rendorok_Moszkvaban","timestamp":"2019. július. 27. 21:13","title":"Ezernél is több tüntetőt állítottak elő a rendőrök Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal, hogy tavasszal bemutatták az összehajtható okostelefonjukat. Most épp a Huawei Mate X piaci bevezetése kapcsán történt újabb fejlemény.","shortLead":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal...","id":"20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052032-95e1-41d9-86bc-6bbec6e82b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Újabb fordulat az összehajtható telefonoknál, ezúttal a Huawei Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb4b0c1-4150-4707-8d6c-589eb3d9f1fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszó elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás. Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya azt mondta, a vébé előtt látta az érmet Kenderesiben.","shortLead":"Az úszó elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás. Sós Csaba, az úszóválogatott...","id":"20190729_Fegyelmi_eljaras_var_Kenderesi_Tamasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb4b0c1-4150-4707-8d6c-589eb3d9f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1500ce-91b6-4fbb-a1d4-19b8d3262ed6","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Fegyelmi_eljaras_var_Kenderesi_Tamasra","timestamp":"2019. július. 29. 11:40","title":"Fegyelmi eljárás vár Kenderesi Tamásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","shortLead":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","id":"20190729_Audi_A1_Citycarver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335bdb6-fca3-440d-ad10-3c2ba4d1b64f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Audi_A1_Citycarver","timestamp":"2019. július. 29. 14:40","title":"Semmi allroad, városjáró az Audi újdonsága az A1 Citycarver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20190728_A_gyilkos_tinik_helyett_csak_jegesmedvet_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356597d8-0381-4710-979c-41416f5b8387","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_A_gyilkos_tinik_helyett_csak_jegesmedvet_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. július. 28. 09:22","title":"A gyilkos tinik helyett csak jegesmedvét találtak a kanadai légijárőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]