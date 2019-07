Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","shortLead":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","id":"20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f9708-3c1d-4d02-bf9e-b8f2eec6b4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","timestamp":"2019. július. 29. 16:52","title":"3 milliárdot tolt a magyar kormány Putyin Budapestre költöző bankjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? 