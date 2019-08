Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem csitulnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keltette hullámok, nem árt tehát visszaemlékezni, hogy mi is történt ott és a környéken.

\r

A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues nevű oldal. Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új fejlesztése ezt is kiküszöböli. Az Air France egyik új...","id":"20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747d4142-545d-4a51-b34e-374c67a2605c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:03","title":"Nyomkövetőt tesz a poggyászokra egy légitársaság, hogy ne vesszenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","shortLead":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","id":"20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99de58-1c49-451d-86ca-e52bebbcc405","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:14","title":"Rejtélyes minikerekeket találtak egy rézkori gyermeksírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István szóvivő. Kiderült, nem kellett átengednünk a fegyvereket szállító orosz gépet, csak átrepült. A miniszter péntektől szabadságra megy, Franciaországba. A miniszter azt mondta a reptérről, szidni szeretné a Budapest Airportot, szidja is, a legjobb lenne, ha eladnák és elmennének. Az ok: végére akarnak járni egy népszerű összeesküvés-elméletnek. Súlyos sebezhetőségeket fedeztek fel a Google kutatói az iOS-ben, és az Apple azonnal javította is ennek nagy részét. Most már a felhasználón a sor, hogy frissítse iOS-es készülékét. A kutatók markát pedig elképesztő összeg üthetné a felfedezésükért.