Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","shortLead":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","id":"20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819cebd9-f7ba-4c2e-9221-f25afe1d5e93","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban: halottak és sebesültek Daytonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy autó ütközött össze. ","shortLead":"Négy autó ütközött össze. ","id":"20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba2770-f0df-4481-8fef-3b176db6cadb","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:03","title":"Baleset történt, félpályás útzár van Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google a mesterséges intelligencia segítségével előzné meg a tragédiát.","shortLead":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google...","id":"20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2212fd3-a465-4243-bc7c-026d65e6955b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Életeket menthet a Google új mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","shortLead":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","id":"20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8320aad9-e388-4f87-931a-fdec5930cad4","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:56","title":"Nincs politikai vagy vallási háttere a stuttgarti kardos mészárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","shortLead":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","id":"20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56be2d1-f3b7-4adf-afc9-a9c267c99fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:16","title":"A magyarok közül a Mol és Mészáros Lőrinc cégei kapták a legtöbb pénzt a kormánytól munkahelyteremtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]