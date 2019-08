Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyő sosem árt. ","shortLead":"Egy esernyő sosem árt. ","id":"20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e325-87ee-44fa-82ca-fe45d026321e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:31","title":"Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik legismertebb múzeumában.","shortLead":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik...","id":"201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af69cfd-9b2b-4163-946c-88b7877c7c7d","keywords":null,"link":"/kultura/201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:00","title":"Ilyen művészeti szenzáció még nem volt idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama, Nagy-Britannia és Magyarország elkövetni készül (míg az egyik a kilépésen, a másik a 7. cikkellyel járó elszigetelődésen ügyködik). Azért írom, hogy látszólag, mert a száraz tények szintjén kevés ennél különbözőbb két ország található a kontinensen. ","shortLead":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama...","id":"201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ed32fb-9a4a-4715-a180-b21eb2051a16","keywords":null,"link":"/itthon/201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:00","title":"Kocsis Györgyi: Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","shortLead":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","id":"20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6f94f-219e-4508-bfd0-26d794398103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:30","title":"A Fidesz-kormány arra készül, hogy lealkudja az uniós büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több.","shortLead":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány...","id":"20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0673844d-5081-4a13-aaaf-9c4b35733147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:00","title":"Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","shortLead":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","id":"20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5eab06-8c2e-4a55-a0e1-e7e518f9076d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:31","title":"Vádat emeltek Zuschlag János és társai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","shortLead":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","id":"20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deeb16a-fda1-4a92-b96c-963ad05d513e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:36","title":"Győzött a Puskás, a Kisvárda és a Mezőkövesd is az NB I első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]