Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","shortLead":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","id":"20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc6926-a95f-4ac9-ba57-63b606cc0788","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:14","title":"Először nyerte meg nő az egyik legkeményebb kerékpáros versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat okozhatnak az uniós országokban\" – így összegezte a problémát Julian King az Európai Unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztosa. ","shortLead":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat...","id":"20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37290-1c0a-4dde-a43a-6efb583ecddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:26","title":"Attól félnek, hogy egy nagy európai focirangadót fognak drónokkal megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","shortLead":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","id":"20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddbd9bb-cc3b-47f7-843a-25277f11e6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:26","title":"Több megyére is figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef9da0-0c90-4ec6-8c70-bc16e3de4583","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó tehetős szülők okos befektetéseiről vagy éppen átlagos anyagi helyzetű családok előrelátó takarékoskodásáról, az az egy biztos, az oktatásba megéri invesztálni. Sok világhírű, sikeres emberről nem is gondolnánk, hogy eleinte gyárban robotolt vagy évekig fizette kölcsönét, hogy finanszírozni tudja tanulmányait. Ám van valami, ami mindannyiukban közös: szüleik pénzügyi döntései, továbbtanulási lehetőségeik, kitartásuk és szorgalmuk nagyban meghatározták azt, hogy hol tartanak ma. ","shortLead":"Legyen szó tehetős szülők okos befektetéseiről vagy éppen átlagos anyagi helyzetű családok előrelátó...","id":"20190806_4_hires_ember_kulonleges_es_tanulsagos_utja_a_sikerhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef9da0-0c90-4ec6-8c70-bc16e3de4583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71096b15-e6d3-41b4-b2e8-3858ff17ab7c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_4_hires_ember_kulonleges_es_tanulsagos_utja_a_sikerhez","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:30","title":"4 híres ember különleges és tanulságos útja a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","shortLead":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","id":"20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832dadf2-4dab-483a-bcce-8d10e4a146ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:45","title":"Hamarabb érkezik a családi pótlék az iskolakezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot. Rainer M. János nem ment a Veritasba dolgozni, az intézet utolsó igazgatója a Mozgó Világnak adott interjújában beszélt a rendszerváltásról és a közeljövőről.","shortLead":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os...","id":"20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde504-e1da-49c9-86b0-ad662b98ed09","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:54","title":"Rainer M. János: Formálódik a Valódi 1956-os Intézet terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]