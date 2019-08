Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben. 2018-ban 7 évnyi átlagkeresetnek megfelelő összegért lehetett venni egy 70 négyzetméteres lakást.","shortLead":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben...","id":"20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9b2fc-bff2-4c27-b2f9-e5a42571b2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:37","title":"Magyarország nagyon kilóg a sorból, ami a lakások drágulását illeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én Rácalmáson.\r

\r

","shortLead":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én...","id":"20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e5036-3ad7-49ce-989c-b8953b9d6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:13","title":"Stílusos Vidéki Éttermiség újratöltve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","shortLead":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","id":"20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc9676-948d-4bb3-a832-453325e6b36f","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:29","title":"Meghalt Toni Morrison Nobel-díjas írónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elárulta, milyen, az Orbán-rendszerről szóló könyvekkel találkozott az idei tusványosi beszéde előtt. Csizmadia Ervin és Sárközy Tamás is próbálta értelmezni, mi történik Magyarországon. Egyikük szerint a Fidesz nem is hadakozik valójában Európával, a másikuk azt állítja, Orbánnak döntenie kell, folytatja a radikalizmust, vagy igazi kereszténydemokrata kormányzást hoz létre. Elolvastuk a két szerző művét, nagy kérdés, hogy vajon a kormányfőnek mennyire tetszettek az ott leírtak.","shortLead":"A miniszterelnök elárulta, milyen, az Orbán-rendszerről szóló könyvekkel találkozott az idei tusványosi beszéde előtt...","id":"20190807_Orban_Viktor_Csizmadia_Ervin_Sarkozy_Tamas_illiberalizmus_Tusvanyos_keresztenydemokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfcb3ec-8213-4325-b86a-93529e9a0ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Orban_Viktor_Csizmadia_Ervin_Sarkozy_Tamas_illiberalizmus_Tusvanyos_keresztenydemokracia","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:30","title":"Orbán Viktor náluk olvashatta el, milyen a rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e36eaa9-e30b-41e4-9c49-93645b081200","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bács-Kiskun megyei létesítményben romlott, lejárt szavatosságú alapanyagokat és hűtés nélkül tárolt, fagyasztást igénylő termékeket találtak.","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei létesítményben romlott, lejárt szavatosságú alapanyagokat és hűtés nélkül tárolt, fagyasztást...","id":"20190806_nav_konyha_etelkiszallitas_bacs_kiskun_megye_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e36eaa9-e30b-41e4-9c49-93645b081200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4f5cc-22a9-471d-b01f-7f93939692c9","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_nav_konyha_etelkiszallitas_bacs_kiskun_megye_kormanyhivatal","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:17","title":"Undorító konyhát záratott be a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","id":"20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e0f4f8-6fb0-4c83-9f95-bf2fb8e9860b","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:28","title":"Besárgult a fél ország, érkeznek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]