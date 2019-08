Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül a számítógépekre csatlakoztassák. Ma már ígéretes kutatásokról beszélhetünk.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül...","id":"20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe9485-65ec-41f6-9c47-042e57431d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:33","title":"Mátrixból valóság: összekapcsolnák az emberi agyat a számítógéppel és az internettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók dolgát.","shortLead":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók...","id":"20190807_google_kepek_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dabe4e1-23f3-44ec-9ba6-057d5ab5b643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_kepek_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:33","title":"Észrevette? Egy kicsit okosabb lett a Google képkeresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340d0107-94d2-44b4-8bef-6a4b27defc67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütköztek a 37-es úton. A helyszínen meghaltak.","shortLead":"Egy kamionnal ütköztek a 37-es úton. A helyszínen meghaltak.","id":"20190808_Egy_lengyel_edesapa_es_csecsemokoru_gyermeke_haltak_szornyet_Szerencsnel__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340d0107-94d2-44b4-8bef-6a4b27defc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb6a135-ee7b-4aa5-b5a2-65e33df503d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Egy_lengyel_edesapa_es_csecsemokoru_gyermeke_haltak_szornyet_Szerencsnel__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:30","title":"Egy lengyel édesapa és gyermeke haltak szörnyet Szerencsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai könnyűzene vörös üstökű hőse. Minden idők legnagyobb szigetes közönsége előtt zenélt a szomszédsrác. Ott voltunk az elképesztő tömegben.","shortLead":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai...","id":"20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff4ca3-8bc2-46f1-8e9c-7c603d6cedc7","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:30","title":"Jött, láttuk és megfejtettük Ed Sheeran titkát a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","shortLead":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","id":"20190808_Hyundai_i10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfa0c-c70b-464f-9c93-ca8b2015f0c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Hyundai_i10","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:22","title":"Kicsit raliautós lesz az új Hyundai i10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyéves rekordon áll a külföldiek részesedése a magyar forintállampapírok piacán.","shortLead":"Négyéves rekordon áll a külföldiek részesedése a magyar forintállampapírok piacán.","id":"20190807_Egyre_inkabb_kulfoldiek_finanszirozzak_a_magyar_allamadossagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b481b8c-5cea-4c8a-85a4-c0253f6a88c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Egyre_inkabb_kulfoldiek_finanszirozzak_a_magyar_allamadossagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:08","title":"Egyre inkább külföldiek finanszírozzák a magyar államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását – ez a vállalatot hamarosan átvevő 4iG Nyrt. álláspontja a szerdán nyilvánosságra került szerződésbontásról. A T-Systems átvétele zajlik, abba nem zavar be a váratlan szakítás.","shortLead":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását –...","id":"20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682409c-51a0-4928-929d-392f667a7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:07","title":"Megszólal a 4iG: A Microsoft-szakítás nincs hatással a T-Systems felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek majd. Kiderül, hogy mit fog tudni az EMUI 10.","shortLead":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek...","id":"20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1bd0b-cac4-4595-a554-12eaa0ce161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:03","title":"Hivatalos: pénteken jön a Huawei új rendszere, ami nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]