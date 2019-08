Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5bd00cd-0431-43f9-be1c-6bfd5d9b2c68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18 férfi közül hatan súlyosan megsérültek, a határ mentén találtak rájuk. ","shortLead":"A 18 férfi közül hatan súlyosan megsérültek, a határ mentén találtak rájuk. ","id":"20190807_Durvan_megverhettek_18_hatarsertot_a_horvat_rendorok_a_bosnyak_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bd00cd-0431-43f9-be1c-6bfd5d9b2c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a15e1-81ad-403f-b9ca-293ceb56624b","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Durvan_megverhettek_18_hatarsertot_a_horvat_rendorok_a_bosnyak_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:53","title":"Durván megverhettek 18 határsértőt a horvát rendőrök a bosnyák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","shortLead":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","id":"20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012354ff-d4c7-4066-8ff1-859261ac3295","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:30","title":"Gerendai Károlynak már túl jó a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.\r

\r

","shortLead":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási...","id":"20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a0a7-ab8e-45bc-8a80-70e6b9b55d90","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:28","title":"Az egyik vittulás verekedő már ment is a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat ma.\r

\r

","shortLead":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat...","id":"20190807_Mindent_bevet_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6132c7e-8da3-4963-9b11-6fd999f71b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mindent_bevet_a_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:02","title":"Mindent bevet a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hugh Jackman is üzent neki – 15 ezer rajongóval együtt.","shortLead":"Hugh Jackman is üzent neki – 15 ezer rajongóval együtt.","id":"20190807_Olivia_NewtonJohnt_nem_erdekli_meg_meddig_elhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7599ed-b33a-4973-afc2-512137b0ef43","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Olivia_NewtonJohnt_nem_erdekli_meg_meddig_elhet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:02","title":"Olivia Newton-Johnt nem érdekli, még meddig élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","shortLead":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","id":"20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe4472-9941-4fcb-ba11-19b54db1f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:33","title":"23 óráig működni képes laptopot villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]