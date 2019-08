Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","shortLead":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","id":"20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17158685-301c-4430-8c6b-5c3b6be818ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:44","title":"Letartóztatásban marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dee78c2-a3f9-4fe2-9fed-3a9e1a5a7b0e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Sziget második napja a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a britpop és indie jegyében telt, és elhangzott a 90-es évek brit zenéjének talán egyik legnagyobb himnusza, amelyet rendhagyó módon „Micknek és Keith-nek” címeztek. ","shortLead":"A Sziget második napja a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a britpop és indie jegyében telt, és elhangzott a 90-es évek brit...","id":"20190809_Vegre_eloben_hallhattuk_a_Szigeten_a_vilag_legtokeletesebb_utolso_dalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dee78c2-a3f9-4fe2-9fed-3a9e1a5a7b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b954257e-9f84-4eea-83ec-4b7e421efb72","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Vegre_eloben_hallhattuk_a_Szigeten_a_vilag_legtokeletesebb_utolso_dalat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:50","title":"Végre élőben hallhattuk a Szigeten a világ legtökéletesebb utolsó dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint gyümölcsöző volt a találkozó. ","shortLead":"A volt miniszter szerint gyümölcsöző volt a találkozó. ","id":"20190807_Trocsanyi_talalkozott_von_der_Leyennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872647c-4d86-4eb3-b9d2-4dc10fece4de","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Trocsanyi_talalkozott_von_der_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:39","title":"Trócsányi találkozott Von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","shortLead":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","id":"20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8683293a-9076-4f92-a9ff-4a6758839930","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:23","title":"Ilyen, amikor az okos autóson múlik a gyalogos élete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","shortLead":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","id":"20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9a5f3-5b6d-4229-b702-9541e0f9e9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:03","title":"Fotó: A kínai metrón szúrták ki a Huawei Mate 30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics-közeliek az irányító testületben, egy 76 éves, Orbán-bizalmas klasszika-filológus irányítja az innováció megújítását – úgy fest, minden szakmai szempontot felülírt az új, kutatóintézeti hálózatot felügyelő ELKH irányításában a megbízhatóság. A HVG cikkében a konkrét nevek mellett az erősebb Maróth Miklós-idézetek is szembejönnek.","shortLead":"Palkovics-közeliek az irányító testületben, egy 76 éves, Orbán-bizalmas klasszika-filológus irányítja az innováció...","id":"20190808_MTAugy_a_lojalitas_mindenek_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24457229-8c32-45f6-947b-7aac8bda50d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_MTAugy_a_lojalitas_mindenek_felett","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:17","title":"MTA-ügy: a lojalitás mindenek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]